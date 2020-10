Cavani desvela su fuerte pelea con Messi: ''Me calenté porque hay palabras que duelen''

Luego de concretar su fichaje por el Manchester United, el delantero Edinson Cavani recordó aquel fuerte cruce que mantuvo en un Uruguay-Argentina a finales del 2019 con Lionel Messi.

Messi ''rompe su relación'' con un compañero del Barcelona

Durante ese encuentro, que terminó en empate 2-2, el 'Matador' se dijo de todo con el capitán de la Albiceleste y recién habló con ESPN de todo lo que sucedió en el terreno de juego.

''Yo soy muy calentón cuando me dicen cosas que duelen. Son cosas que pasan dentro de la cancha. A veces las palabras duelen, entonces a veces me molesto mucho. Fue un cruce de palabras, el fútbol sigue, las cosas siguen y se termina ahí'', dijo el ariete de 33 años.

''Quiero aclarar que él y yo nos dijimos muchas cosas. Yo también tengo mi equivocación. No fui un santo en la cancha. Yo me enojé y también le habré dicho cosas, tuve mi momento, me enojé. Pero termina ahí'', agregó el charrúa.

El reencuentro de Messi y Suárez tras ya no ser compañeros

En aquel partido, Messi le gritaba ''cuando quieras'', incitando a Cavani a una pelea. Lo cierto es que el cruce dejó una imagen memorable, ya que fue caliente y tuvieron que ser separados por sus compañeros.

Baja en Uruguay

Cabe mencionar que las Eliminatorias de la Conmebol arrancan este próximo jueves y una de las grandes ausencias en la selección uruguay es Cavani. El delantero no fue tomado en cuenta para los partidos ante Chile y Ecuador.

Por su parte, Messi ya se encuentra en Argentina para enfrentar en La Bombonera a Ecuador y luego a Bolivia de visita.