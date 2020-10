Modric se sincera: ''Me gustaría quedarme en el Real Madrid, pero soy consciente de mi edad''

El mediocampista Luka Modric habló desde la concentración de su selección, que enfrentará a Suecia este domingo, y asegura que está con bastantes energías para seguir jugando por mucho tiempo.

''No quiero ponerme límites ni fechas. Voy partido a partido y veré como me siento tanto física como mentalmente. Mientras me sienta bien quiero jugar para la selección nacional'', dijo el jugador de 35 años.

A raíz de estas declaraciones, el Real Madrid fue un tema que no se pudo evitar tratar, ya que a Modric solo le queda un año de contrato. ''Es lo mismo que con la Selección. Voy partido a partido y luego veremos qué pasa. Claro que me gustaría quedarme en el Real Madrid. Sin embargo, soy consciente de que estoy en una edad determinada y el club debe aportar lo mejor para todos nosotros'', explicó el croata.

''Mientras sienta que soy una parte importante del Real Madrid, me gustaría quedarme. Cuando ese ya no sea el caso, buscaré nuevos desafíos. Sin embargo, este tema aún no está en la agenda'', apuntó.

Luka se encuentra en perfectas condiciones y todo se lo agradece a su seleccionador, Zlatko Dalic, a quien le pidió hacer la pretemporada con el conjunto merengue y no ser convocado en septiembre.

''Me siento muy bien. Gracias al entrenador Dalic por dejarme pasar por los preparativos con el Madrid. Esto es extremadamente importante para un jugador de mi edad porque si no pasas por los preparativos, es difícil volver al ritmo correcto'', dijo Modric.

Sobre el partido de mañana, el croata tiene claro que las jornadas que restan son de suma relevancia. ''Dos partidos importantes nos esperan en un espacio de tres días (Suecia y Francia) y necesitaremos a todos los jugadores a un alto nivel. Es difícil predecir cuántos puntos ganaremos, pero jugamos en casa y siempre vamos por la victoria''.