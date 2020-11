Edu Aguirre y su dardo a Messi: "Está comenzando su declive y es una realidad"

Lionel Messi volvió a ver portería en la Liga de Campeones durante la victoria de Barcelona 2-1 sobre el Dinamo de Kiev, en donde el capitán azulgrana marcó el primer tanto del juego mediante lanzamiento de penal.

No obstante, el astro argentino no ha rendido en la temporada como lo hacía en el pasado, siendo su cuota goleadora y la capacidad asistidora, las principales fortalezas de la estrella culé.

Esto no ha pasado desapercibido en el programa español, El Chiringuito, quienes analizaron el choque de Barcelona ante Dinamo y la actuación específica de Lionel Messi, objeto de críticas de algunos sectores.

Uno de ellos es el periodista Edu Aguirre, quien hizo una descripción de lo que está atravesando 'la Pulga', al que aseguró que todavía ve 'triste', y explicó el porqué de su estado de ánimo.

"Yo sí que veo triste a Messi, pero lo veo triste porque no le salen las cosas. Creo que los que son amantes de Messi y barcelonistas están intentando retrasar algo que está ocurriendo ya, que están buscando excusas donde no las hay para ver lo que es una realidad". comenzaba Aguirre con su relato.

Continuando con su explicación, el comunicador detalló los motivos por los que Leo Messi no ha brillado en la actual campaña, eso sumado a la poca cantidad de anotaciones que registra.

"El fútbol pasa y le pasa a todos. Messi sería feliz si le saliera lo que no le sale hace cinco años. Messi sería feliz si marcara los goles que marcaba hace cinco años. Messi sería feliz si no llevara cinco tristes goles y los cinco de penalti, es que lleva 11 partidos en los que no ha marcado de jugada", enfatizó.

Además, Edu Aguirre lanzó un dardo que no caerá bien en todos los aficionados culés, ya que se trata directamente de la carrera de su principal futbolistas.

"¿Ansu Fati no es bueno?, ¿De Jong no es bueno?, son buenos jugadores. Messi está ayudándolos, por supuesto, pero él sería feliz si le salen las cosas. Messi está comenzando su declive y es una realidad", mencionó.