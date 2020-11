Adil Rami y su desconocida historia con las camisas de Cristiano Ronaldo y Messi: "Un gesto elegante"  

Adil Rami está dando los últimos pasos en el fútbol con el Boavista de Portugal, el campeón del mundo es actualmente compañero de los hondureños Alberth Elis y Jorge Benguché en el Boavista.

El central habló para RMC Sport y contó algo de su paso por la liga española y reveló su historia desconocida con las camisas de Cristiano Ronaldo y Messi.



"Con todas las camisetas que me dieron Messi y Cristiano, ¡ya podría haber comprado una villa en Los Ángeles! Recuerdo que la primera vez que me enfrenté a él (Cristiano), aceptó fácilmente. La segunda vez, le vuelvo a preguntar y me la da sin problemas y, con todo el respeto del mundo, también se lleva la mía", comenzó diciendo.





Además, con Cristiano Ronaldo tuvo una historia más especial y dio a conocer detalles: "Le pedí la camiseta durante el partido, se ríe y me pregunta cuántas tenía ya. Aun así, acepta dármela. ... al final ni siquiera le pedí nada y lo veo yendo al vestuario muy enojado. De repente, me llama, viene a mí, se quita la camisa, espera la mía y me desea buena suerte. ¡Un gesto elegante!", reveló.

Adil Rami jugó en dos equipos en la liga española con el Valencia primero y luego con el Sevilla, con este último la Europa League en 2016.