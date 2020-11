''Habrá consecuencias'': Arteta confirma la fuerte pelea a golpes entre dos figuras del Arsenal

El medio inglés The Athletic filtró hace un par de días la pelea a golpes entre David Luiz y Dani Ceballos durante un entranmiento del Arsenal en el parón de selecciones. Este sábado, Mikel Arteta lamentó lo sucedido y además que la información se haya divulgado.

La bronca dio incio cuando el central brasileño golpeó en la cara a su compañero, éste respondió con una entrada mientras el entrenador hacía sonar el silbato para concluir el entreno. Sin embargo, el defensor volvió tirar otro fuerte golpe y cuando el español se levantó para enfrentarse, el personal tuvo que intervenir para disipar la disputa.

En la rueda de prensa, Arteta intentaba restar importancia a lo sucedido. ''No pasa nada, son roces que suceden habitualmente en los entrenamientos, porque estos son competitivos''.

Pero el técnico no pudo ocultar su enfado porque esas informaciones fueron publicadas. ''No me gusta el hecho de que ese incidente haya salido a la luz. Descubriré de dónde viene y si ese es el caso, eso va completamente en contra de lo que espero del uno y del otro, habrá consecuencias. Necesitamos privacidad y confidencialidad''.

No es y ni será la última vez que dos compañeros se pelean en un entrenamiento. En muchos grandes clubes de Europa ha sucedido estos lamentables episodios. Uno de los más recordados fue entre Robinho y Gravesen en el Real Madrid y el de Neymar contra Semedo en una gira por Estados Unidos que realizó el Barcelona.

Próximo compromiso

El Arsenal se prepara para el complicado partido que tendrá este domingo ante el Leeds United del 'Loco' Bielsa en el Ellan Road.

Los gunners marchan en el décimoprimer puesto con 12 unidades en nueve jornadas disputada.