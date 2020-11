Mourinho y la inesperada anécdota que contó sobre Diego Maradona y sus llamadas

El portugués José Mourinho, entrenador del Tottenham, afirmó que Diego Maradona le llamaba para darle apoyo después de las derrotas y rindió un caluroso al astro argentino que tenía, dijo, un corazón "grande, grande".



Uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos, Maradona, murió el miércoles a la edad de 60 años, provocando consternación y homenajes del mundo deportivo en todo el planeta.



"Pasé todo el día contando historias a mis jugadores sobre él y sobre el tiempo que pasamos juntos, es al hombre al que echo de menos", dijo Mourinho a BT Sport.



"Especialmente echo de menos la llamada telefónica que siempre llegaba después de las derrotas y nunca después de las victorias", afirmó.

Diego Maradona y Mourinho tuvieron una relación de amistad muy profunda.



"Él sabía que después de las victorias no necesito llamadas, sabía que en los momentos difíciles siempre estaba ahí y tras las derrotas y en los momentos difíciles siempre decía 'Mou, no olvides que eres el mejor'", relataba el portugués.



Trazando una línea entre el futbolista y el hombre, el técnico de los Spurs aseguró que quienes pudieron pasar tiempo con Maradona fueron privilegiados.



"Está Maradona y está Diego", afirmó. "Maradona, no necesito hablar de él porque el mundo lo conoce y nadie lo olvidará" pero "Diego es diferente".



"La gente que fueron sus grandes amigos, la gente que compartió vestuario con él, los colegas, esos tipos son unos privilegiados".





"Puedo decir que era un buen amigo mío, pero mis contactos con él eran telefónicos y nos vimos, por supuesto, unas cuantas veces", explicó.



Mourinho dijo que echaría de menos la generosidad del argentino: "Tenía un corazón grande, grande, grande, grande".



"Ese es al hombre al que echo de menos, porque su fútbol lo podemos encontrar cada vez que lo extrañamos, si lo buscamos en Google lo encontraremos. Pero a Diego, no, afirmó".