El dardo de Radja Nainggolan hacia Antonio Conte luego de su salida del Inter de Milán

A Radja Nainggolan, futbolista belga que pertenece al Inter de Milán y que fue cedido a préstamo al Cagliari, no le sentó muy bien su traspaso a su nuevo club, ya que aseguró que el técnico Antonio Conte lo acusó injustamente.

Ya instalado en la Isla de Cerdeña donde estará compitiendo hasta junio de 2021, Nainggolan brindó declaraciones de su polémica salida del conjunto neroazzurro y sus 'problemas' con Antonjo Conte.

"Es un gran entrenador pero me dolió cuando, después de darme solo ocho minutos de juego, me señaló como responsable de todo. ¿Qué podía hacer en ocho minutos? No quería ser polémico entonces, ni ahora, pero así fue", señaló el jugador belga.

Radja Nainggolan también se refirió al periodo donde fue afectado por el contagio de coronavirus, razón que afectó a Inter de Milán y que causó las derrotas ante Benevento, Lazio y su archirrival, AC Milán.

“Pasé el Covid en diez días. Después de enterarme, estaba en la bicicleta estática para entrenar. Estaba bien, ¿qué debía hacer? Obviamente todos me llamaron para preguntarme cómo estaba, pero no tenía fiebre. Ni un solo síntoma. Es una locura ”, confesó.

Nainggolan espera revertir la situación que ha vivido durante la temporada, donde tuvo casi nula participación con Inter, participando solamente en cinco partidos donde acumuló apenas 42 minutos en Serie A y tres minutos en Champions League.