Los partidos más llamativos de los octavos de final de la UEFA Champions League

La UEFA Champions League conoció en diciembre pasado a los 16 equipos que continúan en la marcha buscando el título del campeonato de clubes más importante del mundo y, a su vez, definió los enfrentamientos pare determinar a los ocho clasificacos a cuartos de final.

El sorteo de los octavos de final dejó atractivos choques, tomando en cuenta que la mayoría de los equipos se previeron como los favoritos para avanzar de fase.

Los primeros cuatro partidos de ida se llevarán a cabo el 16 y 17 de febrero, mientras que la misma cantidad restante se realizará una semana después, el 23 y 24 del mismo mes.

Por su parte, los cotejos de vuelta tendrán lugar el 9 y 10 de marzo en primera instancia, y el 16 y 17 del mismo mes para completar y certificar a los ganadores.

Los cruces y partidos más llamativos

En la primera llave encontramos al que quizás en el duelo más parejo y el más atractivo de la fase de octavos de final, teniendo a Barcelona y Paris Saint-Germain como contrincantes en el esperado cara a cara de Lionel Messi y Neymar.

Además, el buen equipo alemán, Leipzig intentará doblegar a la potencia inglesa, Liverpool, en una serie que promete un buen espectáculo en ambos juegos.

Otro de los enfrentamientos más destacados será el que sostengan Atlético de Madrid y Chelsea, en el que ninguno de los equipos parte como favorito por la similitud de fortalezas.

Pese a que existe una amplia desigualdad en el palmarés, Real Madrid no tendrá una llave fácil ya que se medirá al aguerrido Atalanta, equipo que puso en aprietos a PSG en la edición anterior.

Así quedaron las llaves de los octavos de final.

Octavos de Final

Barcelona vs PSG (Ida): 16 de febrero, estadio Camp Nou.

PSG vs Barcelona (Vuelta): 10 de marzo, Parque de los Príncipes.

Leipzig vs Liverpool (Ida): 16 de febrero, Red Bull Arena.

Liverpool vs Leipzig (Vuelta): 10 de marzo, Anfield.

Porto vs Juventus (Ida): 17 de febrero, estadio do Dragao.

Juventus vs Porto (Vuelta): 9 de marzo, Juventus Stadium.

Sevilla vs Borussia Dortmund (Ida): 17 de febrero, estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Borussia Dortmund vs Sevilla (Vuelta): 9 de marzo, Signal Iduna Park.

Atlético de Madrid vs Chelsea (Ida): 23 de febrero, Wanda Metropolitano.

Chelsea vs Atlético de Madrid (Vuelta): 17 de marzo, Stamford Bridge.

Lazio vs Bayern Munich (Ida): 23 de febrero, Stadio Olimpico.

Bayern Munich vs Lazio (Vuelta): 17 de marzo, Allianz Arena.

Borussia Monchengladbach vs. Manchester City (Ida): 24 de febrero, Borussia Park.

Manchester City vs Borussia Monchengladbach (Vuelta): 16 de marzo, Etihad Stadium.

Atalanta vs Real Madrid (Ida): 24 de febrero, Stadio Atleti Azzurri.

Real Madrid vs Atalanta (Vuelta): 16 de marzo, estadio Alfredo Di Stéfano.