Neymar confiesa que pensó en dejar el fútbol: ''Me fui un día a casa con la cabeza caliente...''

Neymar Jr., quien ha regresado a los terrenos de juego en un buen estado de forma tras superar su última lesión, sorprendió al conceder una polémicas declaraciones a la revista Giffer.

Así conquistó el PSG el título de la Supercopa de Francia

El punta brasileño viene de conseguir el primer título de la temporada con el PSG, luego de vencer al Marsella por la Supercopa de Francia y en dicho diálogo revela que no todo es color de rosa en el fútbol y que por su mente se le cruzó en alguna ocasión abandonar este deporte.

''Una vez llegué al punto de preguntarme si quería seguir jugando al fútbol, ya que a la gente no le gusta. Me fui un dia a casa con la cabeza caliente y luego empecé a recordar todo lo que hice por llegar aquí. El amor que tengo por el fútbol me calma y eso me devolvió a la realidad'', cuenta el ex del Barcelona.

Aunque Neymar también admite que no le afecta demasiado la presión: ''Soy una persona que maneja fácilmente la presión, por eso soy el 10 de la selección brasileña, del PSG y simplemente soy Neymar. Estoy muy agradecido de representar a los dos equipos. Sé que tengo que dar el 100% cuando juego porque es lo que todos esperan''.

La campaña de Neymar

El delantero de 28 años apenas ha disputado siete partidos en la Ligue 1 y ha marcado tres tantos. Mientras que en la Champions registra seis goles en cinco apariciones.

La vida de lujos y excesos de Neymar en París

La escuadra del PSG marcha en el segundo puesto del campeonato francés, con 39 puntos y este sábado visitan la casa del Angers por la fecha 20.