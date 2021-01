Pero no con Messi: "Le contaré a mis hijos que jugué con Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala"

Álvaro Morata, delantero formando en la cantera del Real Madrid, habló en una entrevista para Sky Sports de su actualidad y de su regreso a la liga italiana.

Durante la charla, Morata comentó sobre sus compañeros de la Juventus y elogió a dos en particular, con uno de ellos ya había jugado en España. Además, aseguró que cuando se retire les contará a sus hijos que pudo jugar a su lado.





"Es fácil jugar con Cristiano, le conozco desde hace mucho tiempo. En situaciones normales, en las que un jugador normal no marcaría, él marca. Yo entiendo sus movimientos y lo que le gusta hacer. Muchas veces le saco hombres de encima con mis movimientos, y creo que él me ayuda a mí para no tener siempre a dos o tres rivales pegados. Es un placer jugar con él", dijo Álvaro.

Y siguió alabando con esta frase: "Es fantástico, tiene una calidad increíble y puede jugar dónde quiera. Puede jugar de 9, de 10 o de 11. Solo puedo disfrutar de él cada día y espero jugar con él durante mucho tiempo. Es un orgullo para mí. Crecí viéndole y cuando llegué, me emocioné pensando que jugaría con él o Dybala. Son jugadores de nivel superior. Contaré a mis hijos que jugué con Cristiano o Dybala".



Morata llegó a préstamo a la Juventus para esta temporada y ha marcado 11 goles en 19 partidos que ha disputado con el conjunto de Turín.



El español habló de su técnico, Andrea Pirlo, con quien tiene una excelente relación: "Tenemos un buen vínculo, distinto con respecto al que tengo con mis compañeros. Él es el jefe y tengo que seguir sus órdenes. Siempre es directo, te dice lo que quiere. Para él es fácil ser entrenador", aseguró.

Ya para finalizar tuvo palabras para el partido del domingo contra el Inter: "Pelearemos hasta el final, es la mentalidad de este club. Este año perdimos unos puntos, pero ahora estamos mejor y nos espera un partido importantísimo. Queremos dar orgullo a nuestros aficionados. El rival debe tener cuidado, porque este equipo tiene hambre y nunca deja de luchar", cerró.