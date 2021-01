El equipazo que Rivaldo le aconsejó a Messi y pone en alerta al Barcelona: ''Sería su destino ideal''

La última derrota del Barcelona en la final de la Supercopa de España reactivó el debate sobre el futuro de Lionel Messi. Tras su intento de salir del club el pasado mercado de verano, y con la entrada al 2021, el argentino ya es libre de negociar con quien sea a partir de junio, y Leonardo, director deportivo del PSG, se encargó de evidenciar el interés de los parisinos en ficharlo.

Con unas elecciones presidenciales pendientes de celebrarse, una temporada aún por concluir y un proyecto que acaba de nacer con muchas caras jóvenes (Araujo, Pedri, Ansu Fati, entre otros), Messi aún no tiene decidido su futuro, pero podría estar considerando la opción de los franceses.

Para Rivaldo, que también conoce lo que significa ser la gran estrella del Barcelona, el traspaso de Leo al PSG sería un movimiento lógico y factible. ''El PSG sería una buena opción, un destino ideal para Messi. Primero, porque es un club muy bien estructurado. Pero es que además jugaría con Neymar en una liga, la francesa, en la que Messi seguro que brillaría sin problemas. Tiene un poco menos de nivel que LaLiga o la Premier, así que podría gestionarse físicamente para luego afrontar en muy buena forma los compromisos de Champions'', argumentó el brasileño para Betfair.

''El PSG es uno de esos pocos clubes que podría pagar a Messi un salario como el que tiene ahora y además ayudaría mucho al crecimiento de la Ligue 1, que ha ido perdiendo fuerza en los últimos años frente a la Bundesliga o la Serie A. Yo creo que Messi tiene bastantes motivos para decir sí a la oferta del PSG'', justificó el ganador del Balón de Oro en 1999.

Messi, expusaldo ante el Athletic

Rivaldo también habló de la primera roja que vio el rosarino como azulgrana, tras un polémica acción con Assier Villalibre cuando el conjunto rojiblanco estaba a punto de coronarse campeón de la Supercopa española.

''He leído muchas cosas sobre esa expulsión: que si está cansado y frustrado con la situación del club, consigo mismo… pero yo no lo veo así. Todos tenemos un día malo y a veces perdemos los nervios. Messi no es un alienígena, tiene sentimientos y es normal que algo así le haya pasado. Pero ya está, yo no le daría más importancia. Son cosas que a veces pasan. No hay que buscarle tres pies al gato'', defendió el exmediocampista al argentino.

Por otro lado, también defendió a Sergio Ramos de todos aquellos que le acusan de ir con demasiada prudencia en los últimos meses por miedo de una posible lesión de gravedad que pueda repercutir negativamente a la hora de negociar un nuevo contrato, ya sea con el Real Madrid o con otro equipo, una vez expire el actual a final de temporada.

''Está claro que nadie quiere que le pase eso y quedarse en el paro. Hay siempre un riesgo de lesionarte de gravedad y tener problemas, pero no creo que eso influya en el compromiso que tiene Sergio con el Real Madrid en el campo. Adora ese club y siempre ha sido un profesional. No me imagino a Ramos borrándose por una lesión. Continuará dándolo todo como siempre'', aseguró.

¿Guardiola a Brasil?

Por último, Rivaldo quiso felicitar a su excompañero Pep Guardiola por sus 50 años y se refirió a los rumores que colocan al catalán como uno de los candidatos para llegar al banquillo de la selección de Brasile en un futuro cercano.

''Yo no lo veo, pero no por nada. Pep es uno de los mejores entrenadores del mundo y de la historia, pero en Brasil hemos visto que lo que mejor ha funcionado siempre son entrenadores brasileños, que conocen la idiosincrasia del país y de su fútbol. Brasil ha ganado cinco Mundiales y siempre fue con entrenadores brasileños. Me parece que es la fórmula ideal con la que yo jugué dos finales de un Mundial'', cerró.