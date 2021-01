"Es una falta de respeto al Barcelona decir que quieren fichar a Messi": Laporta ataca al PSG  

Joan Laporta, candidato número uno a ganar las próximas elecciones presidenciales del FC Barcelona, compareció ante los medios de comunicación para mostrar su preocupación por la actualidad del club.

Habló de la parte económica, de la falta de respeto que tuvo el PSG con el equipo por Messi y de cómo debería de darse el fichaje de Eric García.

La contratación del central del City



"Después de ver la situación económica del club, me mantengo en mi posición. Piensa que los candidatos no tenemos la facultad de atribuir al Junta Gestora cosas que no pueden hacer como son estos actos de disposición. Nos tenemos que mantener aquí. Si un jugador quiere venir aquí tiene que demostrarlo. Si en junio viene gratis no sé por qué tenemos que regalar un dinero a un club que es competidor nuestro. Ahora se habla de unas cantidades que ahora son otras, pero en definitiva sería pagar un dinero por un jugador que en junio saldría gratis. Esperaremos a junio y entonces hablaremos. No entiendo que la Gestora se atribuyera facultad de negociar un salario, una comisión o de pagar un dinero ahora cuando en junio no hay que hacerlo. Nuestra posición está muy clara".





La poca ética del París Saint-Germain



"Es una evidencia. El Barça necesita urgentemente un presidente y una junta para tomar decisiones. Y esto lo sabe todo el mundo. No buscar soluciones inmediatas para celebrar las elecciones significa que no se está respetando al Barça. La Gestora se lo toma de una manera que no es como corresponde. Se retrasa tanto el tema que no podemos tomar las decisiones que necesitamos para generar más ingresos. Los responsables de la Generalitat y la Gestora nos han llevado a esta situación".

Una propuesta para que el argentino se quede



"El club tiene que ser capaz de hacer una buena propuesta a Messi para que la entienda y la acepte. Entendería cualquier respuesta de Leo. Él tiene que conocer la situación del club y esto es urgente. Se está consolidando una situación, él es libre para negociar con otro club, y el Barça anda sin presidente. El PSG se permite decir públicamente que quiere fichar a Messi. Esto el Barça no lo puede permitir porque es una falta de respeto. Y más viniendo de un club/estado que se salta las normas. En esto también hay que trabajarlo con UEFA y FIFA".



La falta de pagos a los futbolistas



"Espero encontrar soluciones. Tenemos activos muy potentes que nos permitirá renegociar la deuda. Queremos motivar a estos jugadores para que consigan éxitos porque tienen mucho talento. Respetaremos los contratos que tenemos firmados. Lo que hagamos será para mejorar el proyecto deportivo".

La mala gestión económica del equipo



"No podemos seguir haciendo lo mismo. Hay que sentarse a renegociar los plazos de pago con las entidades financieras y hacer frente a una refinanciación. Es algo que conviene al Barcelona, pero también a dichas entidades. Y en segundo término habrá que reducir la masa salarial de los jugadores. La fotografía económica del Barça cada día va a peor. La situación es preocupante y veremos con qué nos encontramos. Siempre surge alguna sorpresa pero espero que podamos solucionarla".