Lo confirman: El nuevo contrato que va a firmar Neymar con el PSG, según TNT Brasil

Hay Neymar para ratos en el PSG, al menos así apuntan las cosas entre el brasileño y el equipo campeón de Francia.

Hoy se informa que Neymar podría firmar su renovación con el club parisino, según TNT Brasil y la noticia se haría oficial esta misma semana.

Ver: Grandes jugadores que se quedaron sin equipo tras el cierre del mercado

Neymar tiene contrato actualmente con el PSG hasta el 2022, es decir, le queda una temporada más y en enero próximo puede negociar libremente con cualquier club, pero el brasileño seguirá.

Según TNT Brasil, Neymar firmará por cuatro temporadas más, es decir, hasta el 2026 y recibirá un aumento de salario que lo va a convertir en uno de los mejor pagados del mundo.

La información de la renovación de Neymar ha sido ratificada por RMC Sport, el medio más fiable en cuanto al mercado se refiere de Francia.

NEYMAR LO HIZO OFICIAL

En una entrevista con la televisión francesa TF1, Neymar ya había hecho oficial su deseo de seguir en el PSG.

Además: Los fichajes que se hicieron oficiales en el último día del mercado



Neymar va a firmar con el PSG un nuevo contrato de larga duración.

"Estoy muy feliz ahora, ha cambiado mucho, no sabría decir realmente por qué. Me siento bien, me he adaptado y estoy más tranquilo. Estoy muy feliz aquí y quiero quedarme en el París Saint-Germain", declaró el jugador brasileño de 28 años al programa 'Sept à Huit'.

"Espero que Kylian quiera quedarse también. Es lo que desean todos los aficionados, queremos que el París siga siendo un gran equipo y yo quiero continuar haciendo lo que siempre he hecho, jugar al fútbol y ser feliz, que es lo más importante", añadió Neymar sobre el tema.

Mucho se ha hablado sobre la posibilidad de que Neymar saliera del equipo por su deseo de querer volver a jugar junto a Messi, pero todo parece indicar que la única opción es que el argentino se vaya a Francia.