El Bayern Munich enciende las redes sociales por "minimizar" a Tigres ¿Lindo gatito?

El jueves hay final del Mundial de Clubes. El Bayern Munich chocará ante el sorpresivo Tigres de México que es dirigido por Ricardo "Tuca" Ferretti.

El conjunto de Tigres superó en semifinales al Palmeiras, campeón de la última Copa Libertadores, lo que fue una batacazo.

Ahora, muchos se preguntan si el conjunto mexicano podrá frenar al poderoso Bayern Munich, que cuenta con una plantilla de puras estrellas.

Lo que más ha llamado la atención desde que inició el Mundial de Clubes, es lo activo que se ha mostrado el Bayern Munich en sus redes sociales.

Primero felicitaron a Tigres tras meterse a la final, luego lanzaron un aviso cuando el Bayern logró el otro boleto para pelear por el título, pero su último posteo en Twitter generó algo de morbo.

Con dos fotos del portero alemán, Manuel Neuer, el perfil recordó aquella animación de los Looney Tunes con los personajes de Piolín y Silvestre, cuando el pequeño canario llama al gato: "Me parece haber visto un lindo gatito".

El conjunto alemán le modificó el "gatito" por "Tigres", pero aún así, los aficionados felinos respondieron en contra del Bayern por minimizarlos.



El mensaje del Bayern Munich que hizo enojar a algunos aficionados de Tigres.

De momento el Tigres, que también se han mostrado activos en redes, no le han respondido al Bayern Munch.

"Tuca", el valor de la experiencia

Con 66 años de edad y once al frente de Tigres de México, Ricardo Ferretti se ha convertido en un 'rara avis' en el panorama actual en los banquillos, pero la proeza de llevar a los 'Felinos' a la final del Mundial de Clubes atestigua que la experiencia y la continuidad pueden ser un valor en el fútbol moderno.

Además: Lo que dice la prensa sobre la clasificación de Tigres a la final del Mundial

En un mundo donde permanencia de un entrenador en el banquillo depende en ocasiones del siguiente resultado de su equipo, y en el que los proyectos a corto plazo y la impaciencia de los dirigentes cercenan a menudo el trabajo de los técnicos, el brasileño Ferretti se han instalado con base firme en el club de San Nicolás de los Garza, donde es toda una institución.

"Me gusta hacer lo que hago. Este deporte es uno de los más bonitos que hay en el mundo y yo me siento muy agradecido de pertenecer a él. Me siento muy agradecido de tener, desde que inicié como jugador hasta el día de hoy, 53 años haciendo lo mismo", confesó Ferretti, antiguo jugador de Botafogo y Vasco da Gama, y de varios clubes 'aztecas', en declaraciones realizadas a la FIFA.