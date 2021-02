Ronald Koeman tras empatar con Cádiz: "Estoy más decepcionado que con la derrota contra PSG"

Cinco días después de la decepción ante el París Saint-German en Champions League (4-1), el FC Barcelona volvió a patinar este domingo en casa contra el Cádiz (1-1), en la fecha 24 de la La Liga, a pesar del gol y del buen partido de Leo Messi, y desaprovechó la ocasión de acercarse al liderato.



El Barça encadenó una nueva actuación mediocre: los culés abrieron el marcador merced a un penal anotado por Leo Messi (32), pero el Cádiz (14 clasificado), que ya los había derrotado 2-1 en la ida, igualó con otro penal convertido por Álex Fernández (88). Ronald Koeman, entrenador del Barcelona, se mostró infeliz en conferencia de prensa.

"Es decepcionante, este tipo de partidos se tienen que ganar y no lo hicimos. Es una gran oportunidad perdida después de la derrota del Atlético de Madrid. Es una gran decepción. Estoy muy muy decepcionado, más que el pasado martes (derrota PSG 4-1)", declaró contundentemente Koeman.

Para Koeman el duelo contra Cádiz fue fatídico, donde dominaron pero las oportunidades creadas no fueron suficiente para ampliar la ventaja, la cual finalmente fue alcanzada.

"El problema es que el resultado era muy corto y ellos podían igualar en cualquier momento, como ha pasado. Le dejas opciones de empatar en los últimos minutos. Si no matas el partido y no marcas el segundo, ellos siempre pueden marcar. Sin embargo, no podíamos dejar escapar los dos puntos. Estamos decepcionados. No me gusta culpar a los jugadores de forma individual. No estuvimos a la altura en ataque y hay que defender diferente. Por calidad, debíamos ganar", dijo decepcionado el neérlandes.

"Todavía podemos hacer algo, no hay ningún equipo que gane fácil los partidos. Pero hay que reconocer que las oportunidades como hoy no se pueden fallar más. No creo que sea imperdonable. Era una oportunidad para recortar distancias. Hay que luchar y estar bien para ganar. En un partido controlado, hemos dejado escapar dos puntos. En total, con ellos hemos dejado escapar cinco puntos y esto no puede ser", recalcó Koeman que solamente consiguió un punto de seis posibles en los dos duelos ante Cádiz.

Este domingo se disputan otros tres partidos de la primera división española, quedando para el lunes la visita del Sevilla a Osasuna. Si los andaluces se llevan los tres puntos se colocarán terceros por delante del Barça que cuenta con 47 unidades.

"La Liga no está más complicada que antes. Ningún equipo es imbatible ni va a ganar todos los partidos. Hay opciones todavía. Pero hemos dejado escapar dos puntos importantes para hacer algo más", cerró.