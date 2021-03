Zlatan Ibrahimovic le responde otra vez a LeBron James: "Los atletas unen al mundo"

Y vuelve a escena la polémica entre Zlatan Ibrahimovic y LeBron James, estrellas del AC Milan y los Lakers de la NBA, respectivamente.

Hace unos días, el delantero sueco lanzó un dardo a LeBron por involucrarse en la política, algo que no debería hacer un deportista según Ibra.

"Es fenomenal, pero no me gusta cuando la gente con un 'estatus' habla de política. Haz lo que haces bien. Juego al fútbol porque soy el mejor jugando al fútbol, no soy un político. Si hubiera sido político, estaría haciendo política", fueron las palabras de Zlatan Ibrahimovic.

Ante esto, en Estados Unidos LeBron James no se quedó callado y salió al paso del tema.

"Es gracioso que él diga eso porque se trata de la misma persona que hace años, en Suecia, denunció racismo en el campo por su apellido. Yo hablo con una mente muy educada, por lo que no soy la persona adecuada para atacar porque hago mi tarea", respondió LeBron James a Zlatan.

Ante esto, un tercer episodio se ha dado tras la nueva respuesta de Zlatan a James. El del AC Milan habló en la conferencia de prensa del Festival Musical San Remo en el que será invitado.

"El racismo y la política son cosas distintas. Los atletas unen al mundo, la política lo divide. Todos son bienvenidos en nuestro ambiente, no importa de dónde vengas y hacemos todo por unir a las personas", dijo Ibra.



Y agregó: "Nuestro papel es unir al mundo haciendo lo que hacemos mejor. No hacemos otras cosas porque no somos buenos, de lo contrario yo estaría en política. ¿Mi mensaje? Los atletas deberían ser atletas y los políticos deberían ser políticos".

MENSAJE A LUKAKU

Otra de las polémicas de Zlatan Ibrahimovic en Italia fue la pelea que tuvo en un derbi de Milán con Lukaku, delantero del Inter.

Ahora, el sueco deja claro que todo está bien entre ambos y que lo sucedido se quedó en el campo.

"No hay nada personal entre nosotros. Si quiere venir (a San Remo), es bienvenido. Lo que pasa en el campo se queda en el campo", remarcó Zlatan.