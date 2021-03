¡La pondrán difícil! Dortmund no dejará ir a Haaland por las buenas y le colocan un precio de salida gigante

Erling Haaland es la joya que toda Europa codicia, pero que solo unos cuantos pueden estar dentro de la puja por obtenerla.



Con el Borussia Dortmund, el noruego ha anotado 44 goles en 41 partidos oficiales, marcando en 24 de ellos y logrando dos o más goles en 14, lo que significa que anota al menos un doblete en el 60 por ciento de sus juegos.



Este impresionante rendimiento ha decidido al conjunto alemán de desprenderse del artillero de 20 años, ya que según Michael Zorc, director deportivo del club, van a pelar hasta el final por retener a su máximo goleador.





El dirigente alemán hablo con el medio 'Die Welt' donde admitió que desean que Haaland permanezca en el Dortmund, y de no ser así, dejarían que ser marche a exclusivos equipos que merecen contar con sus servicios.



“Si algún día decide dejarnos, solo se lo plantearía por unos pocos equipos. Pero trataremos de retenerle el máximo tiempo que podamos. No he visto a nadie como él", declaró Zorc.



Erling Haaland anotó cuatro de los cinco goles que el Borussia Dortmund concretó en los octavos de final por la Champions League ante Sevilla. El delantero noruego tiene contrato con Dortmund hasta verano del próximo año, y aunque su agente, Mino Raiola, ha expuesto en reiteradas ocasiones que su costo de salida es de 75 millones de euros, el diario Bild publicó este domingo que el club aurinegro no lo dejará salir por menos de 150 millones ya que esperan ampliar su ficha hasta 2024.





"No queremos jugar los jueves en la Europa League. No queremos tener que entregar nuestra tarjeta de visita de la Champions", concluyó Zorc, procedente a que el equipo se encuentra en un momento crítico al estar estancados en la quinta posición.



El Borussia no lo pondrá fácil, por lo que todo recae en lo que el jugador desee. Sin embargo, Haaland y su padre, quien es su agente, han declarado previamente que su intención es seguir y crecer en el equipo alemán.