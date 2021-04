''Que haga lo que quiera, si el señor Mbappé no está contento, que cambie de trabajo''

''Después de un tiempo, por supuesto que las críticas cansan, sobre todo cuando juegas en un equipo de tu país y das todo por tu selección también. Al final todo esto cansa'', así expresaba Mbappé su frustración tras los fuertes señalamientos que ha recibido por los medios galos.

Cambia la camiseta con Mbappé y luego le lanza un dardo

''¿Si esto puede influir en mi decisión de quedarme en el PSG en verano? Por supuesto'', añadió el joven delantero, que en el último parón de selecciones no estuvo fino, fallando incluso un penal frente a Kazajistán. Esto provocó que la prensa de su país lo criticara.

Las quejas de Mbappé no han pasado desapercibidas y Jean-Michel Larqué, exjugador del PSG y ahora periodista de RMC Sport, salió al paso de sus comentarios y le respondió en que debería dedicarse a otra cosa si no le gusta que lo critiquen.

''No me importa el estado de ánimo de Mbappé al final del partido, lo que me interesa es el partido en sí. No me importa si le molesta que le critiquen. No le molesta cuando se le llama de manera habitual 'el fenómeno'. ¿Cómo que un futbolista que juega en el extranjero es menos criticado que uno que juega en un club francés?'', expresó el reportero.

El PSG le pone precio a Mbappé... y ya no es tanto para el Madrid

''Las críticas llegan después de dos partidos muy mediocres y no tengo en cuenta el partido ante Kazajistán, donde falla un penalti. ¿Y los periodistas no pueden decir que Mbappé no está bien actualmente en el equipo de Francia? Esa es la verdad. Que haga lo que quiera, pero si el señor Mbappé no está contento cuando decimos que no lo hace bien durante dos partidos, que cambie de trabajo'', cerró un Larqué que criticó al jugador durante la semana.

Mbappé tiene contrato con los parisinos hasta junio de 2022, pero estaría planteando su salida este verano y a la espera de lo que pueda hacer el Real Madrid, el gran favorito para hacerse con su fichaje.