Ataque de Beckham contra la Superliga y recibe el apoyo de cuatro jugadores del Real Madrid

David Beckham se ha sumado a los mensajes contra la Superliga europea, un torneo que ya está en marcha con sus 12 clubes fundadores y a la espera que de se pueden unir otros, pese a que Bayern Múnich, Borussia Dortmund y PSG ya expresaron su rechazo hacia el proyecto.

A través de su redes sociales, Beckham se mostró contrario a la propuesta que presentó Florentino Pérez con este campeonato y pide más respeto para los aficioandos, recibiendo el respaldo por medio de un 'me gusta' de parte de cuatro elementos del Real Madrid como Modric, Marcelo, Lucas y Odriozola.

''Me encanta el fútbol, ha sido mi vida durante todo el tiempo que puedo recordar. Lo amo desde que era un niño como fan y sigo siendo un aficionado hoy en día. Como jugador y ahora como dueño de un club sé que el deporte no es nada sin los hinchas. Necesitamos que el fútbol sea para todos, necesitamos que el fútbol sea justo y necesitamos competiciones basadas en el mérito. Si no protegemos estos valores, el juego que amamos estará en peligro'', manifestó Beckham en Instagram.

Su mensaje tiene más de un millón de likes, entre los que también destacan los exjugadores del Real Madrid, James Rodríguez y Luis Figo. Cabe señalar que Toni Kroos a finales del año pasado ya se mostró contrario a la Superliga.

Según Marca, Beckham es un gran amigo de Florentino Pérez, pues fue el presidente que lo llevó al conjunto merengue para unirse a los 'Galácticos' en la temporada 2003-04. Además como propietario de un club, el 'Spice Boy' ha recibido asesoramiento del mandatario blanco para su Inter Miami.

Sin embargo, el exmediocampista no está de acuerdo con organizar un torneo en el que compitan solo clubes más ricos del mundo y deja entrever que está a favor del formato de la UEFA.