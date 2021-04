La dura amenaza de la UEFA al Real Madrid en la actual Champions: "Esperamos que se den cuenta de su error y sufran las consecuencias"

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, amenazó directamente al Real Madrid y aseguró que va a tomar medidas contra el equipo merengue por ser uno de los impulsadores de la Superliga europea.

Ceferin puso en duda que la semifinal entre Real Madrid y Chelsea se pueda disputar, el partido de ida es el próximo martes en el estadio Alfredo Di Stéfano.



"La clave es que la temporada ya ha empezado y que las televisiones nos reclamarían daños y perjuicios si no jugáramos las semifinales", comenzó respondiendo al ser preguntado si el Madrid podría ser expulsado de la presente edición de la Champions.

"Por lo tanto, hay una posibilidad relativamente pequeña de que este partido no se juegue la semana que viene. Pero esto será un poco diferente en el futuro", aseguró.



Agregando: "Esperemos que se den cuenta de su error y sufran las consecuencias correspondientes, hablaremos de esto la semana que viene", argumentó Ceferin.

También atacó a Florentino Pérez y al proyecto de la Superliga, el cual se ha visto debilitado en los últimos días ante la salida de varios clubes fundadores.



"¿No quiere un presidente como yo? Ese es un incentivo aún mayor para quedarme. Quiere un presidente que lo obedezca, que lo escuche y que haga lo que él piensa. Y yo trato de hacer lo que creo bueno para el fútbol europeo y mundial", profundizó.



También se acordó de los otros equipos miembros de la Superliga: "Cinco clubs me llamaron el sábado para decirme que tenían que unirse para no quedarse fuera. Agnelli decía que eran tonterías lo de que se estaba formando la Superliga. Yo sabía que lo era, así que le dije: 'entones hagamos una declaración de relaciones públicas'. Dijo que era una gran idea y que se le enviara para que la viera. Lo hice y traté de llamarlo de nuevo. No contestó. Después de mucho tiempo lo hizo y dijo que no estaba bien y que arreglaría algunas cosas. Después de eso ya no contestó".

SALVA AL BARCELONA



"Todos me han decepcionado, pero el Barça es el que menos. Joan Laporta fue elegido presidente hace menos de dos meses, por lo que no ha podido hacer mucho", comentó Ceferin.