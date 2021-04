Faltan cinco jornadas: Los partidos restantes del Atlético, Real Madrid y Barcelona en la lucha por la Liga de España

Atlético de Madrid es líder de la Liga de España con 73 puntos, Real Madrid es segundo con 71, Barcelona tercero con 71 y el Sevilla es cuarto con 70 unidades.

Con la derrota de los azulgranas 1-2 ante el Granada, las cosas vuelven a emparejarse, pues lo de Koeman tenían la oportunidad de colocarse lideres si ganaban su duelo pendiente.



Faltan cinco jornadas para la clausura del campeonato, y hay varios duelos que pueden pautar quien será el monarca español. Uno de los partidos que marcará el rumbo del certamen es el Barcelona-Atlético y Real Madrid-Sevilla en la fecha 35.



Los colchoneros son los únicos que dependen de sí mismos para campeonizar, los merengues dependen de al menos un empate más de su vecino y mantenerse en el camino de la victoria, los blaugranas igual y que el Real Madrid no gane al menos una vez, mientras que los andaluces esperarían combinaciones de resultados para quedarse en la cima.

Cabe recordar que de empatar el Real Madrid en puntos ya sea con Atlético o Barcelona, sería campeón, pues la escuadra de Zidane les ganó la serie a ambos clubes, siende ese el criterio principal de desempate.



Calendario del Atlético



Sábado 1° de mayo vs Elche (Visita) – Jornada 34



Sábado 8 de mayo vs Barcelona (Visita) – Jornada 35



Miércoles 12 de mayo vs Real Sociedad (Local) – Jornada 36



Sábado 15 /Domingo 16 de mayo vs Osasuna (Local) – Jornada 37



Sábado 22/Domingo 23 de mayo vs Valladolid (Visita) – Jornada 38

Necesita para ser campeón: Ganar todos sus partidos.

Calendario del Real Madrid



Sábado 1° de mayo vs Osasuna (Local) – Jornada 34



Domingo 9 de mayo vs Sevilla (Local) – Jornada 35



Jueves 13 de mayo vs Granada (Visitante) – Jornada 36



Sábado 15 /Domingo 16 de mayo vs Athletic Bilbao (Visitante) – Jornada 37



Sábado 22/Domingo 23 de mayo vs Villarreal (Local) – Jornada 38

Necesita para ser campeón: Ganar todos sus partidos y que el Atlético no gane al menos una vez.

Calendario del FC Barcelona



Domingo 2 de mayo vs Valencia (Visitante) – Jornada 34



Sábado 8 de mayo vs Atlético de Madrid (Local) – Jornada 35



Martes 11 de mayo vs Levante (Visitante) – Jornada 36



Sábado 15 /Domingo 16 de mayo vs Celta de Vigo (Local) – Jornada 37



Sábado 22/Domingo 23 de mayo vs Eibar (Visitante) – Jornada 38

Necesita para ser campeón: Ganar todos sus partidos y que el Real Madrid no gane al menos una vez.

Calendario del Sevilla



Lunes 3 de mayo vs Athletic Bilbao (Local) – Jornada 34



Domingo 9 de mayo vs Real Madrid (Visita) – Jornada 35



Miércoles 12 de mayo vs Levante (Local) – Jornada 36



Sábado 15 /Domingo 16 de mayo vs Villarreal (Visita) – Jornada 37



Sábado 22/Domingo 23 de mayo vs Alavés (Local) – Jornada 38

Necesita para ser campeón: Ganar todos sus partidos, que el Atlético no gane al menos dos veces y que Real Madrid-Barçelona no ganen al menos una vez.