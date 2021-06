Lo confirman en Francia: "Mbappé no quiere quedarse en el PSG" ¿Se va al Real Madrid?

Kylian Mbappé sigue siendo noticia en el actual mercado de fichajes en Europa y nuevas noticias llegan desde Francia.

El atacante francés se aleja cada vez más del PSG y se acerca al Real Madrid, así lo confirman hoy los medios franceses.

Mbappé sigue sin renovar contrato con el club parisino y el próximo mes de enero el jugador será libre de negociar con cualquier equipo e irse gratis, algo que no le parece mucho al PSG, que se verá obligado a venderlo.

El periodista Daniel Riolo dijo en RMC Sport que: “Sé que Mbappé pidió irse pero es complicado porque primero hay que buscar un club que tenga el dinero para pagarle pero la novedad es que realmente no quiere quedarse”.

Asimismo, agregó: “No cree en el proyecto de Leonardo. Si no se marcha este verano, será gratis la próxima temporada. Y en Doha no quieren oír hablar de eso. Si Mbappé manifiesta estas ganas de marcharse, significa que tendrá que encontrar un club y que el PSG se está moviendo para buscar un sustituto. Pero eso sí, la noticia es que Mbappé no quiere quedarse en el PSG”.

Esta información también la explicó el medio francés Befoot, que destacó que Mbappé quiere irse y no cree en el proyecto de Leonardo.

REAL MADRID

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, tiene el deseo de fichar a Mbappé para la próxima temporada y el jugador sigue haciendo su parte de no renovar contrato.



Benzema estaría buscando convencer a Mbappé de que fiche por el Real Madrid. Ambos están jugando en la Eurocopa con Francia.

Real Madrid prepara una importante suma de dinero para intentar fichar al francés. El PSG pedirá entre 120 y 150 millones de euros en caso que el jugador no renueve contrato. Para ellos peor es que se vaya gratis. Su contrato terminar en junio del 2022.

Por otra parte, el PSG comenzará a buscar al sustituto de Mbappé y es ahí donde entran en escena Harry Kane y Salah.