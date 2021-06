Florentino se destapa: Salidas de Zidane y Ramos, Bernabéu, llegada de Mbappé y atiza contra la UEFA

“Cabreado”. Así ha dicho estar el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, durante una tensa entrevista en el programa El Transitor de Onda Cero, manejado por el presentador español José Ramón de la Morena.



Florentino respondió de manera tajante cuando se le cuestionó respecto a las salidas de Zinedine Zidane y Sergio Ramos por la puerta de atrás, enojándose posteriormente ya que el periodista “le preguntó hasta ocho veces respecto al tema Zizou”.





De igual manera, lanzó recaditos a la UEFA y a su presidente Aleksander Ceferin, quien este jueves anunció la eliminación de la regla de goles dobles hechos fuera de casa y con el que continúa en la guerra por la Superliga Europea.



Esto es lo que ha dicho Florentino Pérez también sobre la renovación del Santiago Bernabeú, y la llegada de Ancelotti; también se le consultó sobre el fichaje galáctico de Mbappé, pero esquivó la pregunta. Texto, cortesía de Diario Marca.

Así se vivió EN VIVO la entrevista: https://youtu.be/jSgV9whuRG4

Salidas de Ramos y Zidane



-Relación con Zidane



"Estuve hablando toda la tarde con él y nunca me dijo eso. Estaba cansado de la prensa en una temporada muy difícil y con muchas lesiones. Le sigo teniendo el mismo cariño de siempre. Por mí volvería a ser entrenador del Real Madrid".



-La marcha de Zidane



"Le conozco y ha sido un año duro. Luché para que se quedara. No he leído la carta de despedida y lo juro por mis nietos. El que escribió esa carta no era Zidane. Le deseo lo mejor. Ha sido una leyenda para el Real Madrid y tiene el reconocimiento de todos nosotros. Tiene la ilusión de ser seleccionador en Francia y seguro que lo conseguirá".



-Despedida de Ramos



"A Ramos le quiero como un hijo. Le traje en 2005. Yo nunca he estado en una rueda de prensa con un jugador. Tengo adoración por él. Ha sido una leyenda y con eso nos quedamos. Le ofrecimos un contrato, tenía un plazo y él no lo admitió. Esta es su casa y volverá seguro en otro puesto".





-La parte más cruel



"He tenido desgracias muy grandes pero como casi todos. Lo único que he querido es seguir alimentando la historia de este equipo. Quiero que me juzguen como presidente del Real Madrid. El fútbol, en general, me necesita".

Situaciones con los jugadores

-Bale

"Le puedo recordar las finales que hemos ganado con él. Es uno de los grandes jugadores que hay en Europa. Recuerdo la final de Kiev con aquella tijereta, el cabezazo de Lisboa, la carrera contra el Barcelona en la Copa del Rey".

-35 jugadores

"Sólo podemos inscribir 25 jugadores y tenemos que ver el futuro de futbolistas como Kubo, Ceballos, Brahim... Queremos que progresen".



-Marcelo

"Le queda un año de contrato y se ha ganado ser el primer capitán. Es difícil encontrar un lateral izquierdo como Marcelo".

-Varane

"Está jugando la Eurocopa y cuando venga le preguntaremos. Está en el Madrid y le queda un año de contrato. No hemos recibido ofertas por Varane. Es un caballero y si se quiere ir lo dirá".



-El futuro de Mbappé

"Yo se lo que quieren los socios del Real Madrid. Saben cuál es mi política con la mezcla de los mejores acompañados de los jóvenes. No quiero hablar de un jugador que no es nuestro. La gente confía en mí y Mbappé es un gran jugador".

-Sin madridistas con España en la Eurocopa

"Los tres del Madrid que estaban mejor colocados estaban lesionados: Carvajal, Lucas Vázquez y Ramos".

-Su relación con las estrellas



"A Casillas le pitaba la gente, injustamente, y a mí me sentaba muy mal. Entendió que se tenía que despedir del Real Madrid como lo que era, una leyenda".

Nuevo proyecto

-Ancelotti



"Estamos encantados con Ancelotti, con Pintus y con esta nueva etapa. Nos acordamos de él desde el principio. Pensamos que era una buena solución y aquí está. No hablé ni con Pochettino, ni con Allegri, ni con Conte".

-Bernabéu



"Es una gran obra y además visitable. Para finales del año que viene estará listo. La obra está concebida para que se pueda llevar a cabo y pueda haber público a la vez. Ya veremos si tenemos que pedir a la Liga jugar los primeros partidos fuera de casa".





-El proyecto



"El Madrid siempre trabaja para traer a los mejores, pero tenemos muy buen equipo, con mucha gente joven a la que hay que poner en valor".

Raúl González Blanco

-"Necesitábamos un entrenador con mayor experiencia. Seguro que Raúl tendrá su carrera dentro del club".

-Atlético de Madrid



"Cerezo no me lo ha dicho pero seguro que estaría encantado si necesitamos jugar en el Wanda, pero no es esa la idea".

Criticas

-UEFA



"La UEFA debería preocuparse por crear una competición más atractiva; el fútbol se muere, no atrae a los jóvenes, las audiencias bajan....y si no se hace nada, la situación va a ser muy mala".

-Eliminiación de la regla de goles de visita

"¿Valor doble de los goles? Lo que quiero es que la UEFA se preocupase más por los aficionados e hiciese una competición que inteteresase a todo el mundo".

-El presidente de la UEFA

"Los equipos ingleses no se han ido, pero han sido coaccionados por la FIFA. Nosotros perdemos ocho mil millones y Ceferin se sube el sueldo. Hay gente que tiene privilegios y los quiere seguir manteniendo. Ya ha querido echarnos de la Champions, pero los tribunales se lo han prohibido".





-Las ligas nacionales

"No es cerrada, es abierta. Es una Liga que lo único que queremos es que la compren. El Sevilla y el Villarreal, por ejemplo, tendrán su acomodo. Partimos de la historia que tiene cada uno. Bajan las audiencias y tendremos que empezar por aquellos clubes que tienen más seguidores. No tiene el mismo atractivo un partido de la Roma que uno del United".

-Arbitros

"Veo todas las manos que no nos han pitado.... Todos los madridistas sentimos lo mismo".



-Superliga

"El fútbol pierde interés, no tiene atractivos. Los derechos audiovisuales bajan y ese es el problema. Queremos dar satisfacción a todos y por eso tiene menos atractivo. Esta Superliga la formamos los equipos que más seguidores tienen en el mundo. Si no hay dinero se muere el fútbol".

-Juventus, Barcelona y Real Madrid

"Hay un acuerdo vinculante y la Superliga sigue adelante. Nos amenazan con el fin de proteger su situación dominante y los equipos ingleses cayeron en esa coacción. Estamos esperando a lo que decida el Tribunal de Luxemburgo".

-Javier Tebas

"El fútbol está arruinado y está muriéndose. El que no lo quiera ver está ciego. El Madrid ha sufrido dos años muy duros. Tengo que destacar la generosidad de los jugadors al bajarse los salarios. Los clubes han perdido ocho mil millones de euros".

El pasado

-Su regreso al Madrid



"Volví al Real Madrid porque el club estaba en crisis, se estaba atentando contra sus principios".

-El fichaje de Figo



"El fichaje de Figo fue importante pero no ganó las elecciones. El club estaba en ruina y avalé yo personalmente todas las deudas; quité el polvo al escudo y llegó la época de los galácticos. El Real Madrid es la institución deportiva más grande del mundo y hay que estar siempre a la altura".



-Su llegada al fútbol



"Yo vine a cambiar el mundo del fútbol. Mi padre me enseñó los valores del Real Madrid y he contribuido a mejorarlo. El Madrid es tan grande que solo puedo recordar las cosas buenas, nunca las malas".