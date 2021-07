Laporta se destapa: el motivo por el que Messi no ha renovado, el regreso a la presidencia y su postura con la Superliga   

Lionel Messi ya es jugador libre, a partir de este 01 de julio puede firmar por cualquier club del mundo, Joan Laporta se pronunció sobre su continuidad.

El mandatario culé habló de todo en 'El Transistor' de Onda Cero, el tema principal fue el por qué el argentino no ha renovado todavía con el Barcelona y explicó el motivo.



"Nosotros queremos que se quede y Leo quiere quedarse, va todo bien encaminado, nos queda el tema del fair play, estamos en el proceso para encontrar la mejor solución para las dos partes. Me gustaría anunciarle que se queda, pero en estos momentos no puedo decirlo porque estamos en proceso de buscar la mejor solución para ambas partes", explicó Laporta.





Messi todavía no estampó su firma y el presidente fue claro, el Fair Play financiero lo está impidiendo, pero dio una bocanada de oxígeno a los aficionados azulgranas asegurando que se va a quedar.



Laporta también habló de la Superliga: "En el mercado no hay dinero, hay que remover y cambiar cosas, por eso salió este proyecto", comentó.



El dirigente explicó que el fútbol está pasando por una situación económica complicada y por eso fue que Barcelona apoya la idea.

Además, el presidente explicó que la Superliga no implicará un menor interés del club en la competición doméstica. "El Barça querrá ganar LaLiga cada año", dijo antes de añadir que los clubes ingleses, que decidieron abandonar el proyecto, se arrepentirán de la decisión que tomaron.



Sobre su regreso a la presidencia del FC Barcelona: "Cuando llegué en el 2003, y como era todo nuevo, hicimos una pequeña revolución y salió todo bien. Ahora estoy rejuveneciendo y la gente está muy ilusionada. El reto es mayúsculo porque se nos va a exigir mucho y me gusta porque estoy preparado", aseguró.