Amenaza al Barcelona por parte de la Liga Española: "Si no hay salidas, es imposible que Messi siga"  

Javier Tebas, presidente de la Liga Española, habló sobre la renovación de Lionel Messi por el Barcelona y dejó todo en el aire.

La directiva culé que comanda Joan Laporta están haciendo un esfuerzo para asumir la continuidad del argentino, pero Tebas no ve claro que siga defendiendo los colores azulgranadas.



"No sé. Si no hay salidas, es imposible", amenazó el presidente de la Liga Española en una entrevista para "La Sexta".





La clave para lograr la renovación de Messi pasa porque Laporta logren ajustar la masa salarial de la plantilla al fair play financiero que exige la FIFA y en consecuencia, la propia competencia liguera.



Tebas fue claro, no sabe si Lionel comenzará la LaLiga con Barcelona, asegurando que el torneo puede comenzar sin la presencia de Messi.

"Una cosa es pasarse el límite salarial y otra que puedan incorporar o renovar jugadores con la regla del 1x4, cada cuatro euros que ahorran, un euro pueden incorporarlo", aseguró.



El cojunto culé se ha desprendido de Júnior Firpo, vendido al Leeds por 15 millones; Jean Clair Todibo, traspasado al Niza por 8.5 millones más 7 en variables; Francisco Trincao, cedido al Wolwerhampton; y Mattheus, al que ha dado la baja. A ellos se suma el final de contrato de Juan Miranda, que se queda en el Betis, y la venta de Konrad de la Fuente al Olympique Marsella por 3.5.