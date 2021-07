Laporta lo confirma y revela lo que le dijo tras ganar la Copa América: "La renovación de Messi progresa adecuadamente"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, afirmó este lunes que la negociación para que Leo Messi permanezca en el Barcelona "sigue progresando de la forma que estaba prevista", tras expirar el contrato del argentino con el club azulgrana.

La negociación con Messi "sigue progresando de la forma que estaba prevista", dijo Laporta en declaraciones difundidas por la televisión pública española.



"Nosotros queremos que se quede, Leo quiere quedarse y estamos buscando la mejor forma", añadió el mandatario azulgrana, que no esconde su deseo de que el acuerdo ya pudiera estar rubricado.





"Nos gustaría tenerlo ya concluido, pero sabemos el tiempo que requiere", afirmó Laporta.



Leo Messi es agente libre desde el jueves, tras expirar su contrato con el Barcelona, que mantiene su optimismo de cara a mantener al astro argentino entre sus filas.

El capitán azulgrana se encuentra actualmente disputando la Copa América con Argentina, donde se enfrentará a Ecuador el domingo en los cuartos de final del torneo.



LO QUE LE DIJO TRAS GANAR LA COPA AMÉRICA



"He felicitado a Leo, claro, y está muy feliz, todos estamos muy felices. Me alegro por Leo porque ha conseguido que Argentina vuelva a la elite. Bueno, lo han conseguido Leo y sus compañeros, también me alegro por Sergio Agüero. Me alegro también por la familia de Leo y por el Barça, porque es querido, reconocido y admirado", aseguró.

Y agregó: "Todo el mundo del fútbol está feliz por que Messi haya ganado la Copa América, se lo merecía. Es muy emocionante ver al mejor jugador de la historia del fútbol emocionarse por ganar este título. De madrugada, todos lloramos de alegría como Leo".