¡Abatido! La primera reacción de Lionel Messi al darse cuenta que está fuera del FC Barcelona

La noticia para él fue inesperada, el crack argentino Lionel Messi fue sorprendido al saber que no seguirá más en el club que ama, el FC Barcelona.

OFICIAL! Messi se va tras 20 años; Barcelona sorprende al mundo anunciando que no renovó a su crack



Messi no esperaba que las negociaciones se acabaran de forma definitiva y diario Sport cuenta que está abatido porque no volverá a ponerse la camisa azulgrana.



Lionel esperaba alcanzar un acuerdo para renovar su contrato y así seguir ligado al Barca, pero no fue así. Ahora, tras 20 años tendrá que buscar un nuevo club.





Recordemos que Messi llegó el miércoles a Barcelona tras su vacacione en Ibiza, el delantero llegó feliz, aunque todo se borró con la noticia de este jueves.

¡Estalló un verdadero bombazo! Reacción de la prensa mundial ante la marcha de Messi del Barcelona



Según Sport, Messi está apesadumbrado y lleno de mucha tristeza al saber que se va del conjunto culé. El club lo hizo saber mediante un comunicado.



Ahora Messi debe buscar nuevo equipo y los que se perfilan a tenerles son PSG y Manchester City, dos conjuntos que siempre lo han intentado tener.