El último mensaje de Messi al Barcelona y su respuesta a la posibilidad de jugar en el Camp Nou con la camisa del PSG  

Barcelona sigue de "luto" tras la marcha de Lionel Messi, su máximo ídolo ahora es jugador del PSG y este miércoles fue presentado con la camisa número 30.

Durante su gala el argentino envió un mensaje claro a los aficionados del conjunto culé, club que lo vio crecer desde 2004.



"Me fui sin saber a dónde iría... Siempre les voy a estar agradecido por el cariño. He vivido muchas cosas, buenas y malas. Los aficionados sabían que vendría a un equipo fuerte y competitivo en el que pudiese luchar por la Champions; ya saben que soy un ganador. No tengo ninguna duda de que el PSG comparte mis objetivos porque quiere seguir creciendo como club", aseguró Lionel.





A Messi también le consultaron sobre un posible regreso al Camp Nou en Champions League con la camisa del PSG. Su respuesta fue clara, no se imagina ese escenario, aunque no se rehúsa a que pase.

"No sé si nos enfrentaremos, por una parte, sería lindo volver a Barcelona y, sobre todo, hacerlo con público en las gradas; pero, por otra parte, sería raro volver a mi casa con otra camiseta. Esto es fútbol y podría pasar, pero ya veremos", comentó.



Messi ha revolucionado el fútbol con su histórico traspaso al PSG y ahora su mayor objetivo es el de ganar la Champions League.