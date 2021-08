Bombazo: Mbappé está "molesto por el fichaje de Messi" y el lunes anuncia su futuro

Primer bombazo en el PSG tras la llegada de Lionel Messi, quien hoy realizó su primer entrenamiendo con su nuevo equipo.

Para muchos la llegada de Leo al club parisino es una buena noticia, pero al parece en el caso de Mbappé no es así, según La Gazzetta dello Sport.

El 'Culebrón Mbappé' tendrá el próximo lunes un nuevo capítulo y es que, según informa La Gazzetta dello Sport, el crack francés tendrá una reunión con Al-Khelaïfi en la que comunicará su decisión sobre su futuro al presidente.

Ya se sabe que Mbappé no quiere renovar su contrato con el PSG, mismo que termina en junio del 2022, lo que significa que en enero próximo queda libre y puede negociar libremente con cualquier club.

El Real Madrid apunta a ser su destino, pues el propio jugador francés ha coqueteado con jugar en España, lo que es un sueño para él.

Incluso, hoy el medio "SER" de España, destaca que el Real Madrid prepara 120 millones de euros para fichar a Mbappé este mismo verano. Si el PSG no acepta van a esperar a que quede libre el próximo verano.

NO LE GUSTA LA LLEGADA DE MESSI

Según La Gazzetta dello Sport, al francés no le ha gustado nada el fichaje del argentino Lionel Messi y podría anunciar su salida el lunes.

Mbappé pierde protagonismo con la llegada de Messi y eso lo acerca al Real Madrid. La presión de Al-Khelaïfi no está surtiendo efecto.

De hecho, esta información la confirma Thibaud Vezirian, periodista de 'L'Equipe', quien dice que el jugador quiere dejar ya el PSG: “Kylian Mbappé quiere irse. Ha solicitado su bono de salida y no desea prorrogar. O es el Real Madrid este verano o quedará libre en un año. Ya había advertido hace varias semanas que no quería jugar con Messi”.

"¿Mbappé? Es jugador del PSG. Ha dicho públicamente que no quiere dejar el equipo... Conocemos su futuro, ya ha dicho que no quiere dejar el equipo y se quedará. Dijo que quería un equipo competitivo, y no se puede tener un equipo más competitivo. No tiene excusa para hacer otra cosa que quedarse. Es parisino y tiene mentalidad de ganador. Es un jugador nuestro", dijo ayer el presidente del PSG.

EN LAS REDES ES OTRA COSA

Kylian Mbappé dio este jueves "la bienvenida" a Lionel Messi en las redes sociales, dos días después de la firma del argentino por el PSG.



Con esta foto Mbappé le dedicó un mensaje en sus redes sociales a Messi.

"Welcome to Paris, Léo" (Bienvenido a París, Leo), escribió el campeón del mundo francés en Instagram y en Twitter, acompañando el texto de cuatro fotos de ambas estrellas juntas. Este publicación se produce en medio de los rumores sobre el futuro de Mbappé, cuyo contrato expira en un año, ante el presunto interés del Real Madrid en el jugador.