Koeman y su dura respuesta a Pjanic tras su marcha del FC Barcelona: "Hay mejores que él"

Llegó sin muchos reflectores al Barcelona y terminó marchándose por la puerta de atrás con el mercado de fichajes al Beskitas de Turquía.

Y es que el nombre de Miralem Pjanic sonó para reforzar a varios equipos del Europa, pero su alto salario impidió que saliera antes del equipo culé.



Ya en sus primeros días en el país turco, dio una entrevista para diario Marca donde rompió su silencio y atacó a Ronald Koeman, actual entrenador del Barcelona.





"Koeman me ha faltado al respeto. Necesitas la confianza, el diálogo, que te digan las cosas a la cara, que nunca me las ha dicho. Es la primera vez que me pasa algo así. Soy un jugador que puede aceptar todo pero me gustaría siempre que me lo explicaran. No como si no pasara nada y tuviera 15 años. Me hubiera gustado que me dijera a la cara no eres para mí. El cara a cara no existió y no lo entiendo", contó Pjanic desahogándose de todo lo que pasó en España.



Estas palabras obviamente llegaron al DT, quien aprovechó en una entrevista con Mundo Deportivo para responderle y dejar clara su postura con respecto al jugador.

"Creo que es un poco frustración por parte del jugador que yo entiendo. Pero en nuestra manera de jugar, en nuestra idea con balón y sin balón, ha perdido el duelo con otros mediocampistas. Y nada más, le deseo lo mejor. Ha sido complicado, hemos probado, lo hemos intentado y hemos visto que hay otros jugadores mejores que él", explicó.