¿Por qué Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, tiene prohibido asistirir a sus juegos importantes?  

Cristiano Ronaldo está enamorado de su madre, así es conocido en el mundo del fútbol, CR7 le muestra el cariño que le tiene en cada momento.

¿Cuánto cuesta la camisa de CR7? Furor en Mánchester por la nueva elástica Cristiano Ronaldo



El portugués vela por su bienestar y desde hace un tiempo le prohibió asistir a sus juegos importantes, todo esto para evitar una complicación de salud.



El periodista británico Piers Morgan escribió en una columna en el Daily Mail, es tanta la pasión y el nerviosismo con el que Dolores Aveiro vive los partidos de su hijo, que se ha desmayado en dos ocasiones estando en el estadio.





"Ahora, Dolores se pone tan nerviosa al ver jugar a Cristiano que tuvo que prohibirle ir a los partidos importantes después de que se desmayara dos veces en el estadio, una de ellas partiéndose los dientes en la caída", explicó el comunicador.



Ronaldo fue claro con su mamá: "Ahora no puede ver partidos importantes. Yo le digo: 'Escucha, ya no tengo padre. No quiero perder a mi madre también, así que no vas a ver los Cuartos de Final, Semifinales o Finales".

''Cristiano Ronaldo cayó en mi casa y se sentó a tomar cerveza con mis amigos; tranquilo, como si nada''



Aveiro es un pilar importante para la vida de CR7 desde la ausencia de su padre, por lo que Cristiano la cuida a toda costa, hasta llegar a prohibirle cosas.





"Trabajó duro para dar lo mejor por sus hijos y especialmente por mí porque era el más joven de la familia. Recuerdo cuando tenía 12 años y le dije que quería ir a Lisboa para jugar con el Sporting de Portugal. Ella me dijo: 'Hijo, si es realmente lo que quieres, no voy a cortarte las piernas y detenerte. Puedes irte. Será difícil para mí, dejarte, pero vete. Sigue tus sueños".