Con doblete de Cristiano Ronaldo en su regreso, Manchester United goleó al Newcastle y es líder de la Premier League

Empujado por un regreso ideal de Cristiano Ronaldo, titular y autor de un doblete contra Newcastle (4-1), Manchester United aprovechó el paso en falso del Tottenham en campo del Crystal Palace (3-0) para hacerse este sábado con el liderato en la cuarta jornada de Premier Legue.

Recibido como un héroe en Old Trafford, doce años después de su marcha al Real Madrid, Cristiano Ronaldo marcó los dos primeros goles de su equipo.



Con diez puntos, el United tiene la amenaza del Chelsea, que juega más tarde contra Aston Villa, del Liverpool, que se desplaza el domingo a Leeds, y del Everton, que recibe el lunes a Burnley. Pero al menos por unas horas, el portugués puso a su equipo en lo más alto.





Los aficionados soñaban con un regreso así y "CR7" no es el tipo de jugador que necesite un tiempo de adaptación, sobre todo en un club en el que conoció un período exitoso entre 2003 y 2009.





Tras un gol desde cerca, tras un remate de Mason Greenwood despejado por el guardameta (1-0, 45+2), y un duelo ganado después de un buen centro de Luke Shaw (2-1, 62), el portugués lleva ya 120 goles con los Red Devils.

Pero sobre todo, Cristiano Ronaldo abrió el camino a suyos en un partido complicado contra un Newcastle que no desentonó, pese a perder por 4-1 y su 19ª plaza en la clasificación.



Al final del partido, Bruno Fernandes (3-1, 80) y Jesse Lingard (4-1, 90+2) ampliaron la ventaja.