Leonardo, contundente: "Messi quería quedarse y retirarse en Barcelona; no pudo ser y llegamos nosotros"   

Leonardo, director deportivo del PSG, ha vuelto a hablar sobre Lionel Messi y esta ocasión comentó sobre cómo se fraguó el fichaje del argentino por el equipo de Francia.

En una entrevista con Canal + reveló que ya habían contacto con Messi en enero, pero que no fue hasta que el Barcelona no lo renovó que entraron en escena.



"No puedo ocultar que teníamos contactos antes, pero siempre después del mes de enero, cuando estaba a seis meses del final de su contrato. Nunca contactamos con Messi antes de enero de 2021", detalló.



Y agregó: "Creo que su idea era quedarse en Barcelona. Sinceramente, tenía claro que su deseo era quedarse y quizás terminar su carrera en ese lugar".





Leonardo también contó cómo se dio todo cuando Messi ya no tenía nada con Barcelona: "Entonces terminó la historia de Messi en el Barcelona, y llegamos. Las ganas de venir que demostró nos motivó mucho a hacerlo. Imagínense un jugador como Messi con la camiseta del Paris Saint-Germain, es algo enorme, muy bonito".

Sobre cómo es el argentino respondió: "Lo estoy conociendo. Es una persona muy correcta, muy seria y muy concreta".