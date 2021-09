Exnovia cubana de Maradona no pudo ocultarlo más y lo revela todo: ''Me llevó a las drogas cuando tenía 16 años''

Mavys Álvarez no pudo más. La exnovia del difunto Diego Armando Maradona cuando tenía solo 16 años, rompió el silencio y aseguró que se siente apenada por todo lo que vivió al lado del exjugador.

La cubana que acompañó al 'Pelusa' durante los ochos años que estuvo en La Habana para rehabilitarse de las drogas, se pronunció luego de dos décadas sobre la relación sentimental que compartió con el argentino.

La mujer cuenta que si antes no habló fue ''por miedo'' a Maradona o al Gobierno de Fidel Castro porque podían actuar contra ella. Mavys recuerda que conoció al campeón del mundo en el 2000 y de una manera extraña.

Álvarez había vivido casi tres años junto a Maradona en La Pradera, el centro de rehabilitación en el que se encontraba el 10. Y en ese tiempo, producto de un noviazgo abusivo, cayó en las adicciones, de las que no le resultó nada fácil salir.

¿Cómo se enteró de Maradona?

''Yo iba caminando por una calle de Matanzas y un señor, que al principio pensé que no estaba bien de la cabeza, se me pone enfrente, me pone una mano adelante y me dice si quería conocer a Maradona. Yo le dije que no, que me dejara tranquila, y seguí caminando. Durante una cuadra, él siguió detrás de mí, hablándome de Maradona'', relató Álvarez para América Tevé, el canal 41 de Miami.

''¿Tú ejercías la prostitución en Cuba en esa época?'', le preguntaron a la mujer y ella respondió: ''Nunca en mi vida, ni siquiera me dejaban salir a la esquina''.

Su encuentro con Maradona tras finalmente convencerla

''Diego se sorprendió mucho cuando me vio. No esperaba mi visita. Aparentemente, era una sorpresa que le querían dar. A mí, me habían dicho que él estaba muy deprimido por una novia que había dejado y que necesitaban que saliera a comer para no pensar tanto en eso. Me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso. Pero fue una experiencia más que tuve en la vida. Pienso que, en cierta forma, no escogemos lo que nos toca vivir y, simplemente, formamos parte de eso''.

Las fiestas y el exceso con el Diego

''Todo se dio muy rápido... La vida con él era muy loca, sinceramente. Todos los días en las discotecas, cada noche hasta las siete u ocho de la mañana tomando champaña''.

Maradona le ofreció que estuviera con otras chicas

''Me lo propuso en varias ocasiones. Me decía que sería bonito, excitante para él, que yo estuviera con otra muchacha. Me preguntaba si no me gustaría la idea. Sí, en varias ocasiones me lo propuso''.

Usted también consumió drogas

''Diego me llevó a las drogas cuando tenía 16 años, no había cumplido los 17. En varias ocasiones él trató, estábamos en la habitación y él me insistía. Al principio no, al principio me decía que si lo tocaba me mataba y todo eso. Pero después de un tiempo sí, como que se sintió solo y no le gustaba hacerlo solo. Entonces insistió mucho, mucho, mucho... Todos los días. Hasta que llegó un punto en que sí, lo probé con tal de que me dejara tranquila.

Fue un difícil momento

''Yo intentaba, pero no podía salir. Era una espiral. Cuando salía de la droga me refugiaba en el alcohol. Haber probado la droga para complacerlo fue el error más grande de mi vida''.

El proceso para dejar las drogas

''Salir de la droga fue bastante difícil. La droga me dio muchas alucinaciones. También estuve algunas horas en el hospital porque me deshidraté. No podía ni levantarme de la cama para poder ir al baño. No podía salir, ya estaba adicta... no podría parar''.

Maradona pagó para que se operara el busto

''Él me empezó a decir que si no quería agrandármelos, que me iba a ver mejor. Quería que me operaran en Cuba, en la casa en donde estábamos. Y yo le dije que no porque tenía miedo de que la operación saliera mal, hubiera algún peligro de infección o algo. Entonces él decidió operarme en Argentina''.

Finalmente se operó aunque no contaba con el permiso de sus padres

''Me hicieron los análisis de todo en el hotel donde estaba. Y me operé. Fue muy difícil la operación porque la herida se me abrió debido a las locuras de Diego. Entonces tuve que quedarme más tiempo. Yo iba por 20 días y estuve dos meses y medio, aproximadamente. Fue bonito conocer otro país, pero me tocó en una etapa bien difícil''.

Conoció a Fidel Castro en el Palacio Presidencial gracias al Diego

''Él me llevó, fue con el objetivo de que le vendiera una casa en Cuba, en La Habana o en Varadero''.