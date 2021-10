Polémica: ''Me fui del PSG porque no era feliz, hubo incidentes en el vestuario que me hartaron''

Desde que Nasser Al-Khelaifi tomó la presidencia del PSG en 2012, han llegado al club un sin fin de jugadores de renombre y entre ellos está el neerlandés Gregory Van der Wiel, quien militó en la escuadra parisina durante cuatro temporadas procedente del Ajax (2012-16).

Pero no todos los que han fichado por el conjunto francés se han ido con una sonrisa. El lateral diestro, de 32 años, sorprendió al revelar cómo fue su mala experiencia en París y explicó por qué decidió dejar la entidad.

''El club no me había seguido ni buscado durante mucho tiempo. Fue más un retroceso debido a un error de mi parte. Había firmado un precontrato unos meses antes con Valencia y luego cambié de opinión. Ya no quería ir allí. Realmente no sé por qué. Pasó el tiempo, el Ajax me empujó al banco porque solo tenía un año de contrato. Realmente tenía que irme y el PSG estaba allí'', recuerda Van der Wiel.

En esa misma línea cuenta que: ''Recibí una oferta para extender mi contrato por tres años, eso es cierto, pero decidí no extenderlo. No estaba muy feliz allí. No siempre estaba jugando. No tenía la seguridad de jugar con regularidad. También hubo algunos incidentes en mi última temporada, que me hartaron''.

El neerlandés señala cuáles fueron los episodios que no le gustaron en el PSG. ''El Périscope en vivo de Serge Aurier, por ejemplo, donde hablaba del entrenador y de mí en particular, dos o tres días antes de un partido importante de la Champions League contra el Chelsea. Fue sancionado. Todos me enviaron mensajes: 'Prepárate bien, eres tú quien jugará'. Por supuesto, fue una oportunidad para mí. Pero al final ni siquiera jugué''.

Por último, el defensor, que actualmente se encuentra inactivo tras jugar en el Fenerbahçe, Cagliari y Toronto de la MLS, expresó que le dolió cuando el DT se decidió por el marcador central Marquinhos para jugar por el carril derecho.

''En ese partido pusieron a Marquinhos en mi lugar cuando es defensa central. Son tiempos difíciles de vivir, donde te sientes mal, te dices: 'Muchachos, ¿no soy lo suficientemente bueno para ser el número 2 en la posición de lateral derecho hasta el punto de poner un central en mi lugar?'. Me hizo no querer quedarme allí. Para ser honesto, en ese momento estaba harto del fútbol. Y por eso fui al Fenerbahçe, gratis'', cerró.