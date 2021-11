Giro inesperado: Zidane no aceptará la oferta del Manchester United para dirigir a otro gigante

El Manchester United despidió a Ole Gunnar Solskjaer este fin de semana y siguen trabajando para encontrar a su sustituto.

Desde entonces varios nombres han sonado con fuerza para dirigir al gigante de la Premier League, donde se destacan Zidane, Brendan Rodgers y hasta Mauricio Pochettino, actual técnico del PSG.

Hay que mencionar que la prensa inglesa coloca a Zidane como el gran favorito para ser el elegido del Manchester United, pero en las últimas horas todo ha dado un giro inesperado.

Y es que el medio francés, Le Parisien, confirma que el PSG quiere a Zidane en su banquillo, esto ante la noticia de que Pochettino es el entrenador que ha recibido una oferta del Manchester United.

Uno de los principales valedores de Pochettino es sir Alex Ferguson, que lidera el ataque por hacerse con el técnico del PSG. El escocés considera que es el candidato ideal para que vuelvan los buenos tiempos a Old Trafford. Una opinión que secunda otro histórico, Gary Neville. "Es el candidato destacado", dice el exjugador en Sky Sports.

"No tienen un plan para el próximo entrenador en estos momentos. Si no, no estarían anunciando el nombramiento de Carrick como técnico interino hasta el final de temporada", añadió.

Zidane al PSG y Pochettino al Manchester United, la última bomba que podría darse en Europa.

Según Le Parisien, el PSG ya ha tenido varios contactos previos con Zidane para que se convierta en su nuevo entrenador en los próximos días, siempre y cuando el United cierre la contratación de Pochettino.

Buena relación y socio

El exentrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, mantiene una gran relación con Al Khelaïfi y el club, ya que es accionista a través del fondo QSI y se convirtió en embajador del Mundial de Qatar.

Además, en París ven el fichaje de Zidane como una posibilidad de convencer a Mbappé de que siga en la capital francesa, ya que Zizou es un ídolo en Francia y su tacto con los jóvenes podría ser decisivo para que acabe renovando.