Hora y transmisión: el Barcelona de Xavi busca seguir con pie perfecto en España cuando reciban al Betis

El Barcelona recibe al Betis el sábado en la 16ª jornada de LaLiga en busca de una victoria que le dé puntos y moral antes de la 'final' europea del miércoles contra el Bayern de Múnich.



El equipo azulgrana, séptimo a 13 puntos del líder, el Real Madrid, podría dar un gran paso para acercarse a los puestos europeos si gana en el Camp Nou al Betis (5º).



Desde que Xavi Hernández se hizo cargo del equipo en el pasado parón de selecciones, el Barça ha ganado sus dos encuentros del campeonato español, el último contra el Villarreal 3-1 el fin de semana pasado.

Una victoria no sólo permitiría al Barça dar un nuevo paso en LaLiga, sino que sería una nueva inyección de moral antes del enfrentarse el miércoles al Bayern de Múnich en la Champions, donde tienen complicado su pase a octavos. Los hombres de Xavi necesitan ganar en el duro feudo del Bayern para no depender de otros resultados.

- El resto de la jornada -



El Atlético de Madrid (2º), que tiene muy complicado seguir su camino en la Champions, recibe el sábado al Mallorca (14º) para tratar de mantener su buena línea en el campeonato español y no alejarse del Real Madrid., líder con 36 puntos, 13 más que el Barcelona.



El equipo blanco, único conjunto español ya clasificado para octavos de Champions, afronta la nueva jornada tras ampliar el miércoles su ventaja al frente de la clasificación con su victoria 1-0 sobre el Athletic de Bilbao, en partido aplazado de la jornada nueve liguera.



Los merengues visitan el sábado a la Real Sociedad (3º), otro rival directo en la cabeza de la clasificación y que acumula dos partidos sin ganar en el campeonato, lo que le valió ceder el liderato liguero a su rival.





Horarios de la jornada 16 de LaLiga :



Sábado



(7:00 am) Sevilla - Villarreal



(9:15 am) FC Barcelona - Betis



(11:30 am) Atlético de Madrid - Mallorca



(2:00 pm) Real Sociedad - Real Madrid



Domingo

(9:15 am) Elche - Cádiz