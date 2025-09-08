Al-Khelaifi lo llamó y estalla como nunca: "Ustedes nos engañaron, pero se acabó; no olvidaré lo que hicieron"

El mercado de fichajes en las principales ligas de Europa dio por terminado el pasado 1 de septiembre y una de las 'novelas' más tensas fue la de <b>Randal Kolo Muani</b>. El ariete de la selección francesa tenía todo acordado para ser traspasado definitivamente a la <b>Juventus </b>desde el <b>PSG</b>, pero el club italiano tiró la negociación en las últimas horas. Tras esto, el delantero terminó fichando por el <b>Tottenham </b>en calidad de préstamo por una temporada, lo que provocó la furia del <b>PSG </b>porque pasó de estar casi vendido por 55 millones de euros a cederlo de urgencia, ya que no entraba en los planes de <b>Luis Enrique</b>.