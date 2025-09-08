Al-Khelaifi lo llamó y estalla como nunca: "Ustedes nos engañaron, pero se acabó; no olvidaré lo que hicieron"

El mercado de fichajes en las principales ligas de Europa dio por terminado el pasado 1 de septiembre y una de las 'novelas' más tensas fue la de Randal Kolo Muani. El ariete de la selección francesa tenía todo acordado para ser traspasado definitivamente a la Juventus desde el PSG, pero el club italiano tiró la negociación en las últimas horas. Tras esto, el delantero terminó fichando por el Tottenham en calidad de préstamo por una temporada, lo que provocó la furia del PSG porque pasó de estar casi vendido por 55 millones de euros a cederlo de urgencia, ya que no entraba en los planes de Luis Enrique.

Luego de caerse el traspaso de Kolo Muani a la Juventus, el equipo bianconero pagó 45 'kilos' por la contratación del belga Louis Openda y esto solo generó un repudio tremendo del presidente Nasser Al-Khelaifi. El máximo dirigente del PSG no dudó en llamar a Damien Comolli, director general de la Juventus y, según el medio Sport Zone, sus palabras fueron categóricas. "Juventus y ustedes llevan semanas engañándonos con Kolo Muani. Pero se acabó, no ganarás esta batalla conmigo. Recordaré los métodos que usaste. No olvidaré lo que han hecho", dijo el Al-Khalaifi.