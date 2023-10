Ancelotti en conferencia: salida de Modric, responde a Simeone y revela cuál debe ser el estadio de la final del Mundial 2030

“Yo no creo que Modric se esté planteando salir en enero. Él piensa que es un jugador importante. Para nosotros lo es y lo va a seguir siendo esta temporada. No tiene planteamiento de irse y estamos contentos con esto”, dijo en rueda de prensa.

“Yo hablo con Modric cada día. Lo veo cada día. Es un futbolista que, obviamente no está contento de no jugar, pero él sigue manteniendo una alta motivación e ilusión de aportar algo al equipo. Lo que Modric aporta en el vestuario no lo puede aportar nadie más. El tiene un carisma frente a los otros que es importante. El no jugar le afecta, es normal, entendible; pero también afecta a todos los que queremos a Modric. Pero él no pierde la motivación. Y los 30 minutos que jugó en Nápoles significó mucho para nosotros”, añadió sobre el centrocampista.

-RESTO DE LA CONFERENCIA-

Injusticia contra Vinicius

“Si mañana jugáramos en Mestalla llevaría a Vinicius claro. Creo que se está desviando el tiro. Vinicius es víctima y da igual si son uno, dos, mil o diez mil y los medios de comunicación que quieren desviar el tiro me dan pena y rabia”.