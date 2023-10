El Valencia lanza duro comunicado y le pide a Vinicius que no mienta: “Manifestamos rechazo e indignación”

Tras ese partido, Ancelotti dijo que “un estadio entero haciendo insultos racistas no lo había visto nunca”, antes de rectificar dos días más tarde asegurando que “cuando me refiero a Mestalla no me refiero a 46.000 personas, me refiero a un grupo que se ha portado muy mal”.

“No se puede catalogar a la afición valencianista de racista y el Valencia CF le exige a Vinicius Jr. que rectifique de manera pública su presunta declaración de esta mañana”, afirmó la entidad.

COMUNICADO DEL VALENCIA

Ante las informaciones publicadas en torno a la presunta declaración prestada en los juzgados por el futbolista Vinícius Jr. afirmando que todo el estadio de Mestalla le profirió insultos racistas en el partido entre el Valencia CF y el Real Madrid CF de la pasada temporada, el Club desea manifestar su sorpresa, rechazo e indignación.

Tal y como reconoció públicamente el propio entrenador Carlo Ancelotti, en ningún caso se puede generalizar el comportamiento a todo el estadio de Mestalla.

El Club es plenamente consciente de la gravedad de este asunto. El racismo no tiene cabida ni en el fútbol, ni en la sociedad, pero no puede combatirse con falacias, ni mentiras infundadas. Este tema requiere de la implicación de todo el mundo y el Valencia CF entiende que se ha de ser escrupulosamente preciso y responsable en este tipo de manifestaciones.

No se puede catalogar a la afición valencianista de racista y el Valencia CF le exige a Vinicius Jr. que rectifique de manera pública su presunta declaración de esta mañana.