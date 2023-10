Rubiales sobre el polémico beso a Jennifer Hermoso: “Si ella se fue muerta de risa y dándome dos cachetes al costado”

“¿Cómo le voy a pedir perdón si estábamos los dos super contentos?”, dijo Rubiales, quien aseguró que Hermoso “falta a la verdad hasta cuando dice que tengo dos hijas, porque son tres”.

En las imágenes se ve que el expresidente toma de la cabeza a Jennifer para besarla y lo explica. “Ella me agarra de donde puede, yo la agarro también y no hay más. Dos o tres minutos después me cogieron entre todas y me tiraron para arriba, me balancearon. Y en ese momento no voy a decir que no me toquen, con perdón, el cu**, las rodillas o el hombro. Hemos ganado un Mundial y es algo indescriptible la euforia y la alegría tan tremenda que hay”.

Rubiales acusa a Hermoso de mentir e insiste en que el beso, que califica de “anécdota”, fue consentido y que nunca la presionó para justificarlo públicamente.