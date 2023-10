Ancelotti le responde a Laporta y el mensaje para Sergio Ramos previo al partido Sevilla-Real Madrid

Carlo Ancelotti replicó a Joan Laporta quien aseguró que el ‘caso Negreira’ es consecuencia del “madridismo sociológico” que domina a muchos estamentos de la sociedad y el deporte español. El técnico del Real Madrid dio una conferencia para hablar también del partido de mañana contra el Sevilla y de las quejas del brasileño Rodrygo. Así marcha la tabla de posiciones de la liga española 2023-24 “Lo he escuchado, pero creo que, lo que he dicho antes, hablando de racismo... no tenemos que desviar el tiro. Es un asunto muy grave y la Justicia está investigando. Tenemos que dejarles trabajar y que decidan lo que crean correcto. Todo esto es una manera de desviar el tiro”, dijo el DT italiano sobre las palabras del presidente azulgrana.

Sergio Ramos será su rival: “Tengo un cariño especial y si hoy estoy aquí... es por Sergio Ramos. Si no marca el gol en la final (Lisboa), probablemente no estaría aquí. Todo el mundo le tiene mucho cariño y va a ser un buen partido. Si marca un gol, que espero que no, puede hacer lo que quiera”. También se refirió al turco Arda Güler, mediocampista que está en la fase final de su recuperación. “Bastante bien. Le falta un poco de condición, pero tendrá su tiempo en dos semanas. Es un jugador ofensivo y puede ocupar todas las posiciones. Puede ser mediapunta como Bellingham, pero también como extremo a pierna cambiada. Puede jugar en muchas posiciones”.

Hace unos días Rodrygo dijo que no le gustaba jugar de 9 en el Real Madrid y Ancelotti explica la situación. “Es importante saber dónde quiere jugar el jugador, nunca he puesto a ninguno en una posición que no le guste, pero a veces por exigencias del equipo alguno tiene que sacrificarse... Como hizo Tchouaméni, Camavinga, el propio Rodrygo. Es un delantero completo, puede hacer muchas cosas. Mi idea es la exigencia del equipo y después la individual. Ninguno me ha dicho que no puede jugar en la posición que le digo. Una vez puse a Ramos de pivote, a él no le gustaba, pero eran las exigencias del equipo. Esto es una palabra muy bien definida, se llama altruismo”.

Para Ancelotti el partido contra el Sevilla “nos exigirá mucho, han cambiado de entrenador y tienen una plantilla de calidad. Va a ser difícil, como siempre. Me preocupa más que hayamos olvidado lo que hemos hecho antes del parón. No hemos tenido tiempo para trabajar pero espero que volvamos al mismo nivel”. Sobre cómo vuelven sus dirigidos tras al parón internacional solo con la baja de Dani Ceballos. “El equipo está bien, los que han vuelto están en buenas condiciones. Los de Sudamérica han recuperado bien y se han entrenado bien. Todos están disponibles, incluido Alaba. Hemos tenido un problema con Ceballos y no puede estar disponible. Es una semana importante y pensamos que estamos bien para afrontarla”.