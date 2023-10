El enfado de Xavi por la sanción reducida a Nacho: “Una entrada que puede lesionar a un compañero....”

Reciben al Athletic Club

“Es un partido difícil. El Athletic está haciendo un gran arranque, físicamente es un bloque bien dotado, es un equipo valiente. Ernesto Valverde es valiente, la presión la hace muy alta... está en un buen momento, a excepción del derbi. Tenemos bajas, pero no es una excusa. Necesitamos a nuestra gente”.

Calendario

“Hay que mejorar en el juego, se trata de que los resultados vengan con buen juego... vamos poco a poco. Pensamos en el domingo, luego ya vendrá la Champions y el Clásico. Son tres puntos muy importantes. Las bajas no son excusa”.

Las bajas

“Es el calendario y la mala suerte en algunos momentos, hay dos tobillos en dos jugadas fortuitas, una rodilla también fortuita... Raphinha es acumulación de minutos... Tenemos muchas bajas, pero no serán una excusa para no salir a jugar bien y ganar”.

Madridismo sociológico

“Dentro no hablamos de esto. Hablamos de fútbol. Pero hay que tirar de hemeroteca: villarato, doping... con el presidente al cien por cien. Son situaciones para desestabilizar. Se habla demasiado de cosas extradeportivas. En mi época solo se hablaba del doping y del ‘villarato’, que se inventó un periódico de Madrid y del Madrid”.

Imputación de Laporta

“La imputación tiene que ver con el madridismo sociológico. Él está positivo, tranquilo. Es valiente, cercano y habla claro. Es el presidente, el líder del proyecto. Y estoy con él”.

Éxito del Barcelona

“No sé si el Real Madrid ha digerido nuestro éxito. Es una pregunta para ellos. Yo, cien por cien de acuerdo con el presidente, totalmente”.

Le rebajaron un partido a Nacho

“Es una sorpresa. Sufrimos los tres partidos de Lewandowski por un gesto el curso pasado y recurrimos y no nos quitaron ninguno. Lo de Nacho, me sorprende. Una entrada que puede lesionar a un compañero, que se rebaje de tres a dos, como deportista, me sorprende... A nosotros el año pasado no nos rebajaron los tres de Lewandowski por tocarse la nariz. Es una sorpresa total”.