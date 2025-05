"La despedida va a ser muy bonita. Son días de emociones y he hablado con los jugadores y con los que han trabajado conmigo este tiempo. He tenido muy buena relación con los jugadores y hemos creado un buen ambiente de trabajo gracias al esfuerzo de cada uno. Me emociono muy rápido, como mi abuelo y mi padre. Será emocionante mañana y si lloro no me esconderé, no habrá problema. Comparto este bonito día con Luka, que ha sido una leyenda, un jugador fantástico y un apoyo espectacular. Despedirme con él es muy bonito".

"Es inevitable pensar en que son días especiales. Es mi último partido y siempre cuando se acaba una etapa o una trayectoria hay mucha emoción. Me está pasando estos días, pero no estoy triste para nada. Estoy contento porque se acaba una etapa impresionante en mi trayectoria y he hecho todo lo que podía por este club. Antes o después tenía que llegar este día y quiero agradecer a todos los que han trabajado conmigo. Todo este tiempo lo he pasado muy bien. He tenido mucho cariño y mucha ayuda. He entrenado a jugadores espectaculares. Se acaba este periodo, que ha sido bastante largo, y se ha acabado bien y en total acuerdo con el club. Nunca he tenido una discusión con mi presidente y no lo iba a tener el último día".

"Son cosas que no sé (sonríe). No tengo ganas de entrenar otro club, o no lo tenía, tras el Real Madrid. Eso es lo que he dicho y mantengo. En el futuro... no sé. Pero lo más inmediato es hacerlo bien con el Real Madrid".

"¡Ha habido muchos, muchos! Es muy difícil elegir uno. Pero me quedo con las remontadas, porque son cosas que todavía no se explican. Me quedo, sobre todo, con esto. La del PSG, Manchester City y Chelsea. Serán, para siempre, inolvidables".

¿Cómo ha visto la evolución del fútbol?

"Ha cambiado. Y yo vi que si no me adaptaba, no ganaría más Champions. Pero en esta segunda etapa me ha ayudado un cuerpo técnico joven, con entusiasmo y ganas de aprender. Preparar un partido, ahora, es algo mucho más analítico que antes. Hay un montón de aspectos que hace 20 años no se tenían en cuenta. Pero he tenido un cuerpo técnico que me ha dado el entusiasmo para evolucionar. Soy diferente a 1995 y a 2013".

Cambios en el Real Madrid

"No lo sé, no quiero entrar en esto. Como he dicho: el club tiene todas las herramientas para ser competitivo el próximo año. Y este siempre será el objetivo del Real Madrid. Mañana me despido con Modric, quien ha sido un ejemplo para todos. Y para un entrenador, tener alguien como él... porque jugadores con mucha calidad hay muchos, pero él ha sabido hacer compatible la calidad con el alma. Y hacerle ser una leyenda del Real Madrid. Esto es muy importante. Cuando uno es capaz de combinar los dos, es una leyenda. Y cuando no, es un jugador normal".