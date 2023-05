¿Se va del Real Madrid? Ancelotti deja claro el futuro de Vinicius y revela cómo está el brasileño por su caso de racismo

“Esto tiene que parar. Nos pasa cada día. Les pasa a muchos otros, a Vini pero a otros. Le dicen hijo de puta, maricón, que se muera tu padre, tu madre... No es una guerra, es un deporte. Es el momento, tenemos una gran oportunidad de parar esto”, afirmó Ancelotti este martes, antes del partido del Real Madrid contra el Rayo Vallecano el miércoles (11:30 A.M), en el que Vinicius estará suspendido tras la tarjeta roja que recibió el domingo.

“Condenar no es suficiente. Hemos empezado a condenar hace mucho tiempo. Después de condenar, tienes que actuar, y hasta ahora no se ha actuado. Es un problema de racismo y también de insultos. Hay países donde no te insultan. En Inglaterra no te insultan, porque este tema lo han resuelto hace mucho tiempo, en 1985, cuando fueron excluidos de las competiciones europeas, ahí resolvieron este caso. En los partidos de la liga inglesa no hay policía”, dijo comparando a España con Inglaterra.

- Protocolo obsoleto -

“Aquí, se parece que se va a la guerra, tienes una camioneta en frente, al lado, del otro lado, atrás... Qué es esto? En Inglaterra, este tema lo han resuelta mucho antes, tomando medidas drásticas, muy drásticas·, denunció “Carletto”, que también atacó al protocolo antirracista “obsoleto” de la Liga española.

“El protocolo está obsoleto, yo creo que sí. El protocolo tenia que aplicarlo cuando llega el autobús al estadio, porque ahí empezaron los insultos. Dos horas antes del partido, y no fue un caso aislado. Uno del Valencia decía que era un caso aislado. Claro, no eran 46.000 personas, pero no eran uno o dos. El protocolo tiene que empezar ahí. Si tu empiezas el protocolo en el minuto 70, te has equivocado, tienes que empezarlo dos horas antes del partido, y después durante el partido”, dijo.