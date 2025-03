Ancelotti respondió por las quejas del Leganés y lo que dijo del Atlético: "El árbitro ha decidido así"

Sensaciones

"No hemos jugado un mal partido. Nos ha faltado equilibrio, pero tuvimos el control del partido. La falta de equilibrio nos provocó algunas contras peligrosas. No recuerdo un partido donde no hayamos sufrido. Creo que debimos gestionar mejor la ventaja y con el 3-2 no debimos sufrir tanto".

Quejas arbitrales del Leganés

"Como se queja el Leganés nos podemos quejar nosotros también. Han sido dos situaciones grises. El árbitro ha decidido así, no tengo más que añadir".

Mbappé

"Está muy bien, muy activo y mucho más adaptado al juego del equipo. Está marcando las diferencias".

Gol de Mbappé de tiro libre indirecto

"Ayer le salió muy bien en el entrenamiento y tuvo mucha efectividad, y le hemos dado la confianza hoy".