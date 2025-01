Ancelotti responde al acta arbitral sobre la expulsión de Vinicius y envía mensaje al brasileño: “es difícil...”

“ Es difícil. No estoy en su piel, pero es difícil aguantar todo lo que ha pasado y lo que pasa; los insultos... No es sencillo. Él intenta mejorar y aguantar. Está triste por la roja, pidió disculpas, pero tenemos que mirar adelante”, dijo en rueda de prensa.

El italiano Carlo Ancelotti, e ntrenador del Real Madrid, reiteró su convicción de que Vinícius no mereció la expulsión en Mestalla y que, por ello, no espera que sea sancionado, a la vez que consideró “difícil aguantar todo lo que ha pasado” el brasileño, en referencia a los insultos que recibe.

Vinícius , según reflejó en el acta el árbitro César Soto Grado, fue expulsado por “golpear a un adversario en la cabeza de manera deliberada, sin estar el balón en disputa y empleando una fuerza no insignificante”.

“Seguimos con la convicción de que no era roja, era amarilla. Yo sigo con esto y esperamos que no le caigan partidos”, comentó.

Por otro lado, insistió en su idea, expresada tras el partido en Mestalla , de que Vinícius no mereció ser expulsado tras golpear al portero Stole Dimitrievski.

“Yo no he visto lo que ha hecho. Veo lo que pasa en los estadios. En estos tiempos ha mejorado mucho su actitud. Puede mejorar otra vez, sí; pero nadie es perfecto. Está haciendo mucho trabajo y ha mejorado tanto que es el mejor jugador del mundo”, añadió.

“Me quedo un poco más tranquilo. El césped es bueno y hay menos probabilidad de tener problemas y se puede disfrutar de un buen partido. Aunque el periodo del año no es el más indicado. Hace frío -bromeó-”.

“La Copa del Rey no va a ser un problema -por el cargado calendario del Real Madrid. mientras estés dentro; lo será cuando estés fuera porque el Real Madrid intenta pelear todas las competiciones. En los últimos tres años, esta competición se nos ha dado bien. Jugar la final de la Copa es algo muy bonito y el objetivo es llegar a la final de la Copa, como siempre”, añadió.

Partido en el que jugará el ucraniano Andriy Lunin como guardameta, pero Ancelotti no le garantizó el puesto durante el resto de la competición copera.

“Mañana va a jugar Lunin porque Courtois necesita descansar y recuperar bien. Puede que Lunin juegue en Liga o ‘Champions’ y Courtois en la Copa del Rey... No está definido”, apuntó.

Además, el técnico comentó que cambiará su gestión sobre los lanzadores de penaltis, tras haber errado tres de los últimos cuatro -el más reciente, el error de Jude Bellingham en Mestalla-.

“Lo que no me gusta es que hemos fallado. Quiero aclarar el tema. Cuando hay un penalti no sabía quién va a tirar y ahora lo voy a aclarar antes del partido. Puede ser Vinícius, Mbappé, Bellingham, Modric, Arda Güler...”, dijo.

“Es un aspecto técnico que es muy complicado trabajarlos. Hay un buen lanzador, pero lo que cambia dentro del partido es el ambiente. No puedo reproducir en un entrenamiento el ambiente de un estadio”, amplió.