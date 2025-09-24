Ancelotti revela lo que nadie conocía después de salir del Real Madrid: "Fue el despido más despiadado de mi carrera"

Carlo Ancelotti ha decidido plasmar su trayectoria en el fútbol en un libro titulado El sueño: cómo ganar la Champions League, que saldrá a la venta el próximo 1 de octubre. En sus 320 páginas, el técnico italiano repasa con detalle sus experiencias tanto como jugador y entrenador del Milan —a lo largo de seis capítulos— y su paso por el Real Madrid, al que dedica cinco capítulos. Tras su salida del equipo blanco a Brasil, el técnico ha decidido contar lo que nadie conocía.

En cambio, su etapa en el Bayern de Múnich no cuenta con un capítulo exclusivo, aunque dedica varios pasajes para lanzar críticas hacia el club alemán. El vínculo de Ancelotti con el Bayern comenzó en 2016 y terminó apenas 15 meses después, tras una dura derrota en fase de grupos de la Champions League frente al PSG (3-0). Durante ese tiempo conquistó una Bundesliga y dos Supercopas de Alemania, aunque confiesa que su éxito no fue valorado. “Sacamos quince puntos de ventaja en la liga, cinco más que los que había logrado Pep (Guardiola) con el segundo clasificado en temporadas previas. Sin embargo, para el Bayern aquello era simplemente lo mínimo esperado”, relata. El entrenador explica que en Alemania se encontró con un entorno muy distinto al de sus clubes anteriores: “Lo novedoso era trabajar en una institución que no dependía de los caprichos de un único propietario, sino de un grupo de dirigentes ligados a la tradición y a la historia del club”. En ese contexto, la llegada de Uli Hoeness a la presidencia y el papel de Rummenigge como director ejecutivo complicaron aún más la toma de decisiones. “Me costaba saber quién tenía mayor autoridad, incluso pedí consejo a Philipp Lahm. Aun así, intenté mantener mi independencia”, recuerda.