Polémica en la Copa del Rey: así fue el feo gesto de Andrés Guardado que indignó en las redes y el mexicano sale al paso

Andrés Guardado externó su postura después de ser severamente criticado por su festejo, en el que simulaba que la arrojaban una botella, situación que fue tomada como una burla por el objeto que fue lanzado a la cancha y que impactó en la cabeza de Joan Jordán, en los Octavos de Copa del Rey entre el Betis y Sevilla.

Betis echa al Sevilla de la Copa un día después y a puertas cerradas

‘‘Y bueno... aprovecho para aclarar el vídeo que por lo que veo todo mundo que no me conoce lo ha interpretado de la manera equivocada, aunque totalmente entendible por el contexto. Por eso mismo quiero decir tajantemente que en ningún momento me estoy burlando del acto sufrido a Jordan... que ha sido un suceso que no se debería de vivir en un campo de fútbol y que es lamentable y una vergüenza”, señaló el mediocampista mexicano en Twitter.

Asimismo enfatizó en que jamás se burlaría de Joan Jordán si tuviera conocimiento de que el jugador se encuentra en mal estado de salud, por lo que al final desacreditó lo sucedido. Además dijo que posteriormente se conocerá la verdad de lo sucedido.