Ansu Fati resucita: evitó la caída del Mónaco con un doblete y es el máximo goleador de la Ligue 1

Un doblete de penal del español Ansu Fati evitó la derrota en el estadio Luis II del Mónaco ante un Niza (2-2) que jugó durante una hora con uno menos por la expulsión del tunecino Ali Abdi, en la séptima jornada de la Ligue 1.

El delantero cedido por el Barcelona sigue en racha y rescató el empate monegasco. Ansu ya lleva seis goles entre todas las competiciones. Su buen partido, sin embargo, no evitó las dudas del equipo, que aunque tuvo una desventaja de 2-0 no pudo doblegar a un rival que afrontó el compromiso lastrado por sus dos últimos partidos sin ganar.

Repasá la tabla de posiciones de la Ligue 1 de Francia

Ansu Fati fue titular por segunda vez con el Mónaco que se encontró con el partido cuesta arriba después de que un gran gol del marroquí Sofiane Diop, que recibió el balón de Mohamed Ali Cho, con un tiro al palo largo desde el vértice del área, pusiera por delante a los visitantes.

Cinco minutos después, el tunecino Ali Abdi vio la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado. Aún así, en una rápida acción al contraataque del combinado nicense que culminó con un centro de Melvin Bard y una mano de Kreppin Diatta, supuso un penal a favor de los visitantes. Lo ejecutó Diop que hizo su segundo gol y alargó la ventaja del equipo de Haise.

El Mónaco cercó el área de Yehvann Diouf que salvó la primera gran oportunidad de Fati. Antes del descanso, en el añadido, un remate de cabeza de Mika Bierteh en un saque de esquina dio en la mano de Antoine Mendy. Lo revisó el árbitro en el VAR y fue penal. Ansu no falló desde los once metros.