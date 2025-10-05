Ansu Fati resucita: evitó la caída del Mónaco con un doblete y es el máximo goleador de la Ligue 1

El empate llegó en el 56, en otro penal. Un pase largo del neerlandés <b>Jordan Teze</b> al estadounidense <b>Folarin Balogun</b> dentro del área terminó con una falta del canadiense <b>Moise Bombito</b>. <b>Ansu </b>volvió a marcar y puso el empate.A pesar de quedar más de media hora para el final, el cuadro de <b>Hutter </b>no aprovechó sus ocasiones y no pasó del empate ante diez. Es el segundo tropiezo seguido del <b>Mónaco </b>que cae al quinto lugar.Cabe mencionar que <b>Ansu Fati</b> es el máximo anotador del campeonato francés con cinco dianas y comparte la cima con el argentino <b>Joaquín Panichelli</b>, del <b>Estrasburgo</b>. Además lleva un tanto en la Champions League.